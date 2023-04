El insólito pedido de Matías Camisani a Dolores Barreiro cuando se separaron: "Le dijo 'yo me voy de esta casa, pero vos me tenés que construir una igual'"

Si bien pasaron tres años desde que decidieron divorciarse, la buena relación entre Dolores Barreiro y Matías Camisani habría llegado a su fin, tal como lo informó Diego Esteves en A la tarde, el programa que conduce Karina Mazzocco por América.

Tras pasar un informe al aire del exmatrimonio, el panelista tomó la palabra: “Cada uno sacará sus propias conclusiones, pero la que saco yo es que Dolores fue la que siempre empujó el carro, la que tenía la cara visible, la que tenía empuje. Hoy, el conflicto, y esto es un dato que nunca se había mencionado, es por una casa”.

“Básicamente, lo que ella piensa -y lo voy a decir porque es lo que ella dice en su entorno- es que Matías es un vago y un caprichoso. Y lo voy fundar con un dato que nunca se contó y que tiene que ver con la división de bienes, en un acuerdo que fue extra judicial”, agregó.

Y continuó: “Tiene que ver con una casa de Maschwitz que era la casa familiar. La gran mayoría, los hombres dicen ‘se terminó la pareja, yo me hago el bolsito y mi mujer y mis hijos quedan viviendo en esta casa’. ¿Qué hizo él? Dijo ‘bueno, yo me voy de esta casa, pero me vas a tener que construir una casa en otro lugar con los mismos cánones de la casa en la que vivimos’”.

Por último, el periodista reveló cómo tomó Barreiro la actitud del padre de sus cinco hijos: “Dolores a eso lo considero como una decisión caprichosa, entre tantas otras que ha tenido durante la relación y después en la época más ríspida del divorcio”.

TARTU, PICANTÍSIMO CON MATÍAS CAMISANI POR SU CONFLICTO CON DOLORES BARREIRO

A tres años de su divorcio, la buena onda entre Matías Camisani y Dolores Barreiro habría llegado a su fin de acuerdo a las versiones que se corren en Uruguay, donde Gustavo Descalzi contó que la modelo está que trina con su ex, y Tartu aprovechó para ponerse picante.

“Acá en Punta del Este hay rumores de pésima relación entre ellos dos, a pesar de haber tenido cinco hijos”, explicó el notero. “La relación es de mala a pésima. (…) Él había pensado una vida distinta, y a ella le molestaban sus viajes a la India a encontrarse con su yo interior”, agregó.

“Él se iba dos veces al año, y cuando le preguntaban a Dolores dónde estaba, decía ‘está de viaje de vuelta’. A ella le molestaba que cuando volvía, Matías traía ideas de cambiar de vida”, dijo Delscalzi, que recalcó que todo terminó en separación.