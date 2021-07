El insólito motivo por el que Sofia Pachano debió interrumpir un móvil en vivo: "Me está tocando el timbre el plomero"

La vida de los famosos, pese a las apariencias, no es muy diferente a la del común de la gente y eso lo dejó muy claro Sofía Pachano. Durante una entrevista que le estaban realizando vía Zoom en Implacables, la actriz tuvo que dejar todo de lado para evitar que el plomero que le estaba tocando el timbre se vaya sin hacer su trabajo.

Todo ocurrió mientras Sofía hablaba de su flamante convivencia con el actor Santiago Ramundo en un PH y comenzó a ponerse nerviosa al aire debido a que la estaban llamando insistentemente. “Claramente, la convivencia es hermosa, es re linda. Ahora yo estoy sola y… me están tocando el timbre. Perdón si escuchan el timbre porque va a venir el plomero, lo vamos a blanquear, porque se me está inundando el baño y quedé sola. Esa es la convivencia también”, dijo la actriz, haciendo caso omiso del llamado.

Pero más adelante, Sofía tuvo que interrumpir nuevamente su entrevista dado que temía que el profesional se fuera del lugar sin arreglarle el desperfecto que amenazaba con inundar su cuarto de baño. “Me están tocando el timbre, chicos. Les quiero pedir perdón por si lo están escuchando. Espero que no se vaya porque no lo estoy atendiendo”, insistió Sofía, y esta vez intervino la conductora.

“Me están tocando el timbre, chicos. Les quiero pedir perdón por si lo están escuchando. Espero que no se vaya porque no lo estoy atendiendo” G-plus

“Escuchame una cosa, estamos en vivo. Abrile porque me está poniendo nerviosa el plomero. Abrile, te esperamos. El plomero puede llegar a ser el hombre de nuestra vida”, dijo Susana Roccasalvo para hacer tiempo a que la actriz regresara. “Le avisé que no se vaya porque me estaba llamando y me estaba tocando el timbre. Vivir en un PH es así”, se justificó Sofía Pachano.