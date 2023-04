El insólito casting de una mamá para entrar a Gran Hermano 2023: "Sería como estar en un all inclusive"

El éxito rotundo que consiguió Gran Hermano 2022 hizo que la apertura de la convocatoria para la edición de este año resultara una verdadera revolución.

Todos quieren formar parte del reality de Telefe, y envían su videos de casting o los publican en sus redes. Tal es el caso de Johanna Gambardella (36), la mamá de Gini y Lupe (4 y 2), que protagoniza un reel en su cuenta de Instagram Mamitasking buscando el millón de reproducciones para postularse a Gran Hermano 2023 y obtener el aval de su marido.

“Entrar a GH sería lo más parecido que puedo tener a un all inclusive en este momento de mi vida. Me vendría bien estar incomunicada”, aseguró Johi, como le dicen, en el video que grabó dentro de su auto "para que nadie la interrumpa".

“Ahora que lo pienso bien, con que nadie se me esté colgando del cuello y no tener nadie a upa todo el día, casi que estoy dispuesta a resignar el premio”, siguió en su presentación.

JOHANNA GAMBARDELLA Y VICTORIA PARDO CREARON MAMITASKING, UNA COMUNIDAD PARA MAMÁS QUE MUESTRA EL LADO B

Johi y Vicky se conocieron en pandemia gracias a sus hijas y ahora revolucionan la maternidad en Instagram con Mamitasking y en Spotify con su podcast "El color rosa te lo debo", en alusión al lado b de la maternidad. Más sobre este tema Conocé a la postulante de Gran Hermano 2023 que apoya Pampito: "Utilizo mi discapacidad para motivar a otras personas" En aquel contexto de encierro se animaron a crear su propia tribu y, sin darse cuenta, destaparon "una olla a vapor" que le dio voz a miles de mujeres en Latinoamérica. “Empezamos a hablar por Whatsapp para saber sobre la hija de la otra y a la semana ya hablábamos como si nos conociéramos desde siempre”, relató Vicky. “Empezamos a hablar por whatsapp para saber sobre la hija de la otra y a la semana ya hablábamos como si nos conociéramos desde siempre”. G-plus Pese a vivir cada una a su estilo y tener personalidades diferentes, a medida que fue pasando el tiempo el vínculo entre ellas se afianzó. “Fue un momento de mucha oscuridad para ambas. El aislamiento puso nuestra maternidad a prueba y nos dimos cuenta que nos atravesaban las mismas cosas”, agregó Johi.

- Mas allá de lo que vemos en las redes, ¿cómo es la relación con tu pareja en el día a día?

Johanna: - Somos en ambos casos muy compañeros. Tanto en la crianza como en los proyectos personales que cada uno emprende. En la diaria aprendimos a hablar sin filtros para disminuir las fricciones en casa y trabajar como equipo para todo fluya.

Lógicamente, aunque para las seguidoras sea difícil entender que lo que ven en Instagram es solo un recorte, somos parejas que como todas tienen sus roces y discusiones en la vida cotidiana, como cualquiera.

- ¿Cómo vivieron (y viven) el éxito de Mamitasking internamente? Entre ustedes como socias y con sus familias.

Johanna: - Nos costó un tiempo darnos cuenta, porque comenzamos en pandemia en condiciones que no eran las cotidianas y al principio no lo dimensionamos.

Hoy, con una comunidad muy consolidada, si bien por momento no nos acostumbramos a tanto impacto, la respuesta es tan positiva que nos encanta que esto esté pasando.

Entre nosotras logramos una sinergia muy positiva y aunque cueste creerlo, sin roces. Ser tan diferentes ayuda a que la cuenta tenga un dinamismo interesante que nuestras seguidoras aman.

La cara visible de la cuenta somos nosotras, pero detrás nuestro hay dos familias que supieron acompañar muy bien todo el esfuerzo que un proyecto así requiere. Sin ellos no habríamos llegado hasta acá.

- Si bien comentás en el video que entrar a Gran Hermano sería como un break en la maternidad, ¿te sería difícil dejar la comunidad de Mamitasking si fueras seleccionada para el reality? ¿O cuál pensas que podría ser el desafío mayor en ese contexto?

Johanna: - Qué difícil soltar el celular, ¿no? (risas)

Hablando en serio, Mamitasking es parte de mi vida cotidiana. Destino muchas horas de mi vida a interactuar con la comunidad, realmente sería de lo que más extrañaría estando aislada, junto con mis hijas.

- ¿Cuál creés que sería tu rol en la casa? ¿Serías la que más limpia, cocina, ordena y organiza rutinas o, por el contrario, relajarías?

Johanna - ¿Relajar? ¿Qué es eso?

Hace tanto que no relajo que me sentiría culpable de no estar corriendo de un lado para el otro por toda la casa. Igual creo que conviviendo con tantas personas el caos sería similar al de tener hijos. Sería realmente buena ordenando el caos con el que una se encuentra cuando amanece temprano, mientras todos duermen.

- Por último, ustedes demostraron que maternidad y crecimiento personal y profesional van de la mano, aunque “nos deben el color rosa”. ¿Cómo creen que puede seguir evolucionando esto? Se imaginan alguna vez a sus nenas en el futuro siguiendo sus pasos?

Una de los motores más fuertes de la cuenta, es que estamos acabando con el tabú de un montón de temas de los que por suerte cada vez se habla más y que les va a permitir a nuestras hijas vivir la vida con otra liviandad.

Creo que si hay algo de lo que estamos seguras es de que ellas van a poder tomar decisiones con mucha más información de la que tuvimos nosotras.