Inquietante versión de Marcelo Polino sobre la salud de Wanda Nara: "Están evaluando punzarle la médula"

Luego de hacerse público que Wanda Nara había sido internada en el Sanatorio de los Arcos después de que no le dieran bien unos análisis de sangre, Marcelo Polino dio a conocer la información de último momento que le llegó al celular.

"Están evaluando punzarle la médula. Esto me lo dice una enfermera que no quiere que la nombre”, lanzó Polino en A la tarde –el programa que conduce Karina Mazzocco por América- despertando la preocupación de todo el panel.

Horas antes, Laura Ubfal había dado más detalles sobre el cuadro de Wanda en Intrusos: “La versión que tengo por parte de la producción de Masterchef es que está bien, chatearon con ella esta mañana, así que todavía está en Argentina”.

“Se hizo chequeos, quiso hacérselos antes del viaje a Milán que tenía organizado. Hay que ver si es algo previsto o si es porque se sentía mal”.

EL DESCONCIERTO DE ANDRÉS NARA TRAS LA INTERNACIÓN DE WANDA

El ingreso de Wanda Nara de urgencia a la guardia de un sanatorio de Palermo tomó por sorpresa hasta a su propio padre, Andrés Nara.

"Estoy preocupado porque no pude chequear, no estoy cerca de donde dicen que está", admitió.

En esa misma línea, afirmó: "Estuve tratando de chequear y no di con nadie. Estoy viendo si necesita algo". Por último, el papá de Wanda explicó en diálogo con A la tarde: "Las personas más allegadas no están en línea, no están contestando".