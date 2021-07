La inmensa emoción de Fernando Dente por haberse vacunado contra el covid: "Gracias por haberme hecho sentir tan a salvo"

Súper contento y agradecido, así se mostró Fernando Dente tras haberse vacunado contra el covid. El artista compartió una tierna secuencia de fotos en las que se lo ve sosteniendo su libreta de vacunación, con los ojos llorosos de emoción y también junto al personal médico.

"Hoy me toco vacunarme. Lloré cuando me subí al auto, lloré cuando me senté después de vacunarme a esperar los 15 minutos y lloré manejando a la vuelta. No sé bien por qué de todo lloraba. Creo que por todo. Venimos conviviendo a diario con una angustia tan brava hace tanto tiempo que hoy me alivié un poco. O me lo permití", reflexionó.

Y le dedicó un mensaje especial a la mujer que le aplicó la vacuna: "Me aplicó la vacuna Griselda, que se acercó a pedirme una foto mientras yo esperaba que pasaran mis 15 minutos post aplicación y obviamente le pedí YO sacarme una foto con ella. Ojalá Griselda sepa que para mí ella es una heroína y que está siendo protagonista del final feliz de la película. Como cuando llegan los avengers a salvar al mundo".

Antes de despedirse, también se refirió con ternura y agradecimiento a todo el personal de salud. "Gracias a todos por haberme hecho sentir tan tan tan a salvo. Gracias a todo el personal de salud y de organización que en todo el país están haciendo historia. Felizmente vacunado", cerró, súper contento.