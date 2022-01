La infidelidad de Juan Manuel Urcera a Nicole Neumann: “Se escondía para hablar con su amante”

Si bien en las redes sociales Nicole Neumann y Juan Manuel Urcera se muestran felices, la aparición de el periodista Juan Etchegoyen agregó más detalles sobre la supuesta infidelidad de Manu. , la aparición de un chat entre el piloto y Melina Eugster fue un sacudón en el noviazgo. Ahora,de Manu.

“A mi lo que me cuentan es que Nicole lo habría encarado y le preguntó a Urcera qué era todo eso que estaba saliendo”, dijo el conductor de Mitre Live.

Y agregó: "Este es el detrás de escena de los mensajes de Urcera con Melina Eugster. Lo que me dicen esta persona cercana a ellos es que Urcera negó infidelidad al parecer pero el tema acá es que también habría llamados; me dicen que él decidió borrarlos para no llamar la atención”.

“Aparentemente él se escondía de Nicole para hablar con esta chica. No sé si él dirá algo de este tema pero sería bueno escucharlo para saber si esto que cuento es verdad. Él se habría escondido para hablar con su amante”, cerró Etchegoyen.