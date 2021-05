El inesperado pedido en vivo de Yanina Latorre a su suegra, tras años sin dirigirle la palabra: "Mirta, si estás mirando, ayudala a Lola"

Casada hace 26 años con Diego Latorre, un año atrás, Yanina Latorre contó en LAM los "padecimientos" que sufrió producto de la mala relación con sus suegros, con quienes no tiene vínculos hace mucho tiempo.

"Mis suegros no vivían de Diego porque ellos estaban bien económicamente, pero a ellos les jodía que yo viva bien. Les jodía que gaste, que viva, que disfrute... La división de la familia es porque aparecí yo, pero si hubiera aparecido otra mujer era igual. Es la mujer que se lleva a la gallina de los huevos de oro. Hubo una época en la que yo padecí humillaciones. Nunca hubo una buena época. Yo la pasé muy mal", dijo la panelista, en aquel entonces.

Sin embargo, la necesidad de su hija, Lola Latorre, de tramitar la ciudadanía italiana llevó a Yanina a dejar de lado por un momento las profundas diferencias que aún mantiene con su suegra, Mirta, y hacerle un concreto pedido en LAM, al que le puso una cuota de humor y picardía.

"Mirta, si nos estás viendo, Lola te está escribiendo, ayudala con la ciudadanía italiana. Hacelo por Lola. Esto es un pedido para ella". G-plus

"Yo quise sacar la ciudadanía española por la parte de Dora, pero no se puede porque es machista la ciudadanía española. Te la dan por la línea paterna. La quería sacar por los chicos. Entonces, me dijeron que era más fácil sacar la italiana, con la ayuda de un gestor, la estaban dando, pero es por parte de Diego y ustedes saben que yo no tengo vínculo con la familia de él. Entonces, le dije 'Diego, dale el teléfono de tu mamá a Lola'. Y le dije a ella 'escribile a la abuela, Mirta, que es un amor'”, comenzó contando Yanina, firmando una especie de tregua al aire con la mamá de su marido.

"Diego no tiene trato con sus padres, por eso se dificulta. Pero Lolita es buena y le escribió, a mí me cuesta. Yo le dije a Lola que se haga amiga de la abuela". G-plus

Luego continuó con el relato y el pedido en vivo: "Mirta, si nos estás viendo, Lola te está escribiendo, ayudala con la ciudadanía italiana. Hacelo por Lola. Esto es un pedido para ella. Quiero la ciudadanía italiana, pero depende de Mirta. ¡Viste cuando no hay que hablar de los suegros! Diego no tiene trato con sus padres, por eso se dificulta. Pero Lolita es buena y le escribió, a mí me cuesta. Yo le dije a Lola que se haga amiga de la abuela. Si nos estás mirando, Mirta, contestale a Lola el WhatsApp y ayudala con el pasaporte".

Atenta a mensaje de Yanina, Nancy Duré retrucó: "¿Qué va a tener a cambio Mirta?". Y la panelista contestó, amablemente, pero sin perder de vista las diferencias que la distanciaron de su suegra: "Le cocino, le doy postre. Yo por un pasaporte italiano la invito a comer, le doy un canje. ¡Todo! Le mando verduras… No le perdono todo, lo del perdón es un montón. Un mes, dos meses (de amistad) le doy de chances".