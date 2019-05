Inesperado cruce de la notera de LAM con las panelistas: "Yo hago mi trabajo y lo hago muy bien; ustedes..."

Maite Peñoñori fue blanco de picantes y divertidas chicanas en vivo por parte de las "angelitas". ¡Y no se quedó callada!

El debate y los cruces en vivo entre las panelistas de Los Ángeles de la Mañana son moneda constante. Sin embargo, esta vez la que le puso el pecho a una ola de reproches fue Maite Peñoñori, la notera estrella del programa de Ángel de Brito.

"Vi que vos lo corrías a Flavio (Mendoza) y él te dijo que no te quería dar nota porque sos muy cizañera. ¡Y tiene razón!", disparó el conductor hacia la cronista, dando paso a un picante pase de factura de Yanina Latorre, Cinthia Fernández, Lourdes Sánchez y Andrea Taboada a Maite, ¡quien no se achicó en las respuestas!

El cruce de Maite con los integrantes de LAM:

Maite: -¿Cómo que tiene razón, Ángel?

Ángel: -Ayer estuviste bardeando a todas las 'angelitas'.

Lourdes: -Sí, es verdad.

"Yo hago mi trabajo y lo hago muy bien; ustedes me meten en líos, que voy y pongo la cara en todas las notas", se defendió Maite. G-plus

Andrea: ¡Cortala!

Maite: -¿A quién estuve bardeando? Ya ni tuiteo porque están tan sensibles que dejé de tuitear.

Ángel: -¡¿Ves?!

Cinthia: -Dijo que nos iba a contestar a nosotras dos (Yanina).

Yanina: -No somos sensibles, reina. A veces vos nos metés en muchos líos a nosotras. Yo no trabajo como notera. 'Yanina Latorre dijo...'. ¿Por qué no preguntás lo que pensás vos?

Maite: -Ustedes me meten en líos a mí, que voy y pongo la cara en todas las notas. Y volvé a escuchar la nota, Yanina, porque yo no dije 'Yanina dice...'.

Ángel: -Acá molestó, Maite, que vos dijeras 'yo tengo que venir a poner la cara por lo que dicen en el programa'. Trabajás acá, no trabajás en Telenoche.

Lourdes: -Claro, nena.

"Lo resaltaste como 'tengo que poner la cara por las seis loquitas estas'", acotó Latorre, con humor. G-plus

Maite: -Jimena Barón me dijo 'me gusta que te hacés cargo'. Porque yo dije que fuimos nosotros los primeros en mostrar el plagio con Shakira. Y dije que muchas veces se dicen cosas en el piso, pero la que pone la cara soy yo. Y me la banco y la pongo siempre.

Ángel: -Pero lo resaltaste.

Cinthia: -Cuiqui, cuiqui.

Maite: -¿Cuiqui ,cuqui, qué, Cinthia?

Yanina: -Lo resaltaste como 'tengo que poner la cara por las seis loquitas estas'.

Cinthia: -Cuiqui. cuiqui.

Maite: -Esa es la interpretación de ustedes. Y es mi trabajo y lo hago muy bien.

Cinthia: -Sos la mejor, siempre te defendemos.

"Ya no saben con quién pelearse, chicas... Y yo lloro por cosas importantes", concluyó la notera. G-plus

Maite: -Por eso.

Ángel: -Sos la mejor, pero las odias a las ‘angelitas’.

Andrea: -No te pongas a llorar.

Yanina: -Ya nos peleamos con la notera, no tenemos paz...

Maite: -Ya no saben con quién pelearse, chicas. Y lloro por cosas importantes.

Cinthia: -Cuchillo y tenedor cuando vengas al piso.

Yanina: -No te contesto porque te quiero.

Maite: -Ahora ya me toreás con que vaya al piso.

Cinthia: -Te queremos, Maite, dejate de hinchar.