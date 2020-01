Inesperada versión de Karina Iavícoli tras el encuentro de Flor Vigna y Nico Occhiato: "Ella está saliendo con un señor de 41 años"

La noticia romántica de día la protagonizan Flor Vigna (25) y Nico Occhiato (27), quienes fueron registrados juntos infraganti en la madrugada. Inmediatamente, sus fans celebraron la reconciliación, aunque la actriz se encargó de aclarar los tantos en comunicación con Ciudad.

"Con Nico seguimos recontra separados, pero tenemos mucho cariño el uno por el otro. Nos queremos. Sí está la puerta abierta para vernos, como también para no vernos y para que cada uno esté con quien elija estar. La puerta está abierta para conocer a otras personas como para reencontrarnos. Estamos libres y solteros los dos", dijo Flor a este sitio.

“Nos vimos una vez, pero no sé si nos volveremos a ver. No lo sabemos ni nosotros, esa es la verdad. Estamos solteros, libres y nos queremos mucho... No creo que volvamos a estar de novios, por lo menos no por un largo tiempo", agregó Vigna.

Luego de que en Los Ángeles de la Mañana mostraran la grabación de la actriz y Occhiato en una estación de servicio, Karina Iavícoli sorprendió a todos con una inesperada información. “Necesito decir esto, me duele un poco el estómago porque yo me enteré que ella está saliendo con alguien…”, comenzó la periodista.

“Flor estaría saliendo con un señor muy interesante, que tiene 41 años, que se lo presentó su amiga Gimena Accardi. Gimena le presentó a este señor, que a veces la va a ver al teatro y que ella está re contenta porque nunca salió con alguien bastante más grande que ella. No es famoso él”, agregó la panelista.