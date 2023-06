La inesperada revelación sobre Marcos Ginocchio tras el rumor de romance con Julieta Poggio: "Él está con la chica salteña"

La reciente separación de Julieta Poggio de su novio, Lucca Bardelli, alimentó el rumor de romance entre la exparticipante de Gran Hermano con Marcos Ginocchio. Sin embargo, Estefi Berardi echó por tierra la versión amorosa.

"Voy a contar algo de Marcos y Juli Poggio. Ayer hablamos con Nacho (Castañares) y él dijo que ellos ahora no están juntos porque Juli recién se separa y está atravesando el duelo. Pero que a futuro no se sabe", anticipó la panelista de Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine).

"Me confirman que Marcos no solo no tiene nada que ver con Juli Poggio, sino que sigue con su novia salteña. Él no la muestra, pero está con esa chica". G-plus

Acto seguido, Estefi sostuvo que Marcos está en pareja con la salteña Julieta Illescas: "Me confirman que Marcos no solo no tiene nada que ver con Juli Poggio, sino que sigue con su novia salteña. Él no la muestra, pero está con esa chica. Nunca dejó de estar".

JULIETA POGGIO, TRISTE POR LA SEPARACIÓN DE LUCCA BARDELLI

La semana pasada, Julieta Poggio habló con LAM se su reciente separación de Lucca Bardelli, tras dos años de amor.

"Hoy estoy medio triste. Si hablo mucho lloro. Me costó muchísimo tomar la decisión, duele un montón, pero sentía que era algo necesario para la relación", dijo la actriz y modelo.

Luego Juli argumentó: "Yo estoy pasando por un montón de cosas, que tengo que atravesar y tengo estar bien conmigo misma".

"Siento que él merece lo mejor, por la hermosa persona que es, y yo en este momento no le puedo dar lo mejor. Terminamos de una manera muy linda, con respeto, como se merecía la relación", agregó la ex participante de Gran Hermano.

Y finalizó, sensibilizada: "Él siempre me apoyó un montón en mi carrera y en todo, pero hay cosas que son difíciles de afrontar y para las que nadie te prepara para recibir. Es un momento complicado. Estoy un poco sensible".