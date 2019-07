Inés Estevez y sus hijas se contagiaron Gripe A y recibió críticas por cómo lo contó en Twitter: su reacción

El ir y venir de comentarios que proliferan en las redes sociales puede desgastar y enfermar tanto (o más) que una gripe fulminante.

Pregúntenle a Inés Estévez (54), si no, que sin buscarlo se convirtió en el eje de las críticas en Twitter a partir de que contó por esa vía que tanto ella como sus hijas se habían contagiado de Gripe A. Todo empezó con una bronquitis que la actriz contrajo, que luego de estudios resultó que se trataba de una recaída de Gripe A.

Indignada, Estévez advirtió en su cuenta que se estaría ocultando información sobre el tema y reclamó prevención para evitar nuevos casos.

Su queja, de inmediato, despertó a algunos seguidores, que empezaron a señalarla como "exagerada", "paranoica" y crítica del Gobierno, ya que tal epidemia no existiría en este momento. Inés, desde su convalecencia y celular en mano, no se quedó atrás y se enganchó en un hilo que fue subiendo en intensidad.

"¿No hay epidemia? Conozco 21 personas con Gripe A", contestó.

Pero la mecha se encendió cuando una mujer llamada María la increpó, desafiante: "Inés, la recaída de la Gripe A no existe. No se puede volver a tener. Que te dejes de quejar es mentira, no creo que nos liberemos de eso. No hay epidemia, por eso no lo informan. Sería bueno que dejes de quejarte contra este Gobierno. Votá a quien quieras, pero no malinformes".

Y la artista salió al cruce: "María querida, ¿quién mierda mencionó al Gobierno? Tuve Gripe A que se complicó con neumonía, ahora recaí y tengo bronquitis. Hay epidemia. Repará en el primer tweet fijado de mi portal. Saludos y no joda".

Que hay epidemia, que no hay epidemia, el debate se eternizaba y Estévez, ya sin paciencia, le puso final a tanto comentario con ironía: "Ojalá le agarre Gripe A con neumonía y tenga miedo de que le pase algo grave. Y luego se cure y sea feliz y deje de decir boludeces".

¡Tremendo!

