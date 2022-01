El Indio Solari despidió a Martín Carrizo, el hermano de Caramelito, con un conmovedor mensaje

Carlos "Indio" Solari despidió en sus redes sociales a Martín Carrizo, quien fuera su baterista y amigo. falleció este martes a los 50 años tras padecer Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). en sus redes sociales, quien fuera su baterista y amigo. El hermano de Caramelito Carrizo tras padecer Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

El ex líder de Patricio Rey los Redonditos de Ricota publicó en su cuenta de Twitter este texto: “Don Martín pasó por esta dimensión con un espíritu decidido a ser joven, siempre. Desde ahí me ayudó a reír más de lo que mi locura me permitía. Por esto lo recordaré en las palabras que suelto en cada brindis. ¡Gracioso y valiente! Eso fue don Martín”.

Solari había definido a Carrizo como “el mejor baterista de la Argentina” y cuando se supo que padecía la enfermedad degenerativa se sumó a la campaña impulsada por Caramelito y en 2019 brindó un show a beneficio con Los fundamentalistas del aire acondicionado.