La indignación del Pollo Álvarez por el video de un terapeuta que maltrata a un joven discapacitado: "¡Basura!"

Joaquín “Pollo” Álvarez comenzó Nosotros a la Mañana con un indignante video de un terapeuta llamado Federico que maltrata a Maxi, un joven discapacitado, de 30 años aproximadamente. Las imágenes fueron grabadas por Camila, la hermana adolescente del muchacho, y generaron el repudio generalizado de la ciudad bonaerense de Navarro.

“Muchos lo saben y los que no, les cuento. Yo tengo una hermana discapacitada por lo tanto es un tema que conozco. Las personas que cuidan a chicos y ancianos tienen que tener vocación”, comenzó el conductor de eltrece.

“Donde cuidan a mi hermana tienen vocación y amor porque tienen que tener paciencia. En el video este, Maxi lo ve venir y el terapeuta hace de cuenta que está con una cosa y lo maltrata. Maxi se queda y este le dice ‘bajá la mirada’. ¿Entienden la basura de persona de la que estamos hablando? Discúlpenme, pero con esto pierdo todo tipo de protocolo. Veo el video y es indignante”, agregó enojado.

Luego, el ciclo tuvo el testimonio de Graciela, la madre del joven discapacitado. “Cuando llego a casa, Maxi me dijo ‘Mamá, tengo una buena noticia. Camila tiene un video para mostrarte. Se terminó el calvario’. Cuando vi el video lo que hice fue radicar la denuncia”, contó la mujer.

“Maxi me decía que no quería estar con Federico, pero yo tenía confianza ciega de él. Me decía que lo cargaba, pero yo pensaba que le decía cosas para que saliera adelante. Federico y Maxi se conocen de antes del accidente porque ellos salían juntos”, explicó la mujer, médica de profesión.

“Maxi tiene una discapacidad motora, pero cognitivamente está bien. Lo único que me refería es que lo cargaba, pero nunca imaginé semejante maltrato. Al día de hoy no lo puedo creer. Él está prófugo, en vez de dar la cara, se fugó. Sus padres son gente de bien, deben estar destrozados. No encuentro explicación para esto. No me alcanza la condena social, necesito que esta persona no esté con nadie más que no se pueda defender”, completó la madre del muchacho.

Para cerrar, el Pollo le brindó todo su apoyo y se comprometió con la causa. “Sé lo que vivís, sé lo que cuesta encontrar un lugar. No sientas culpas, sé que tu vida depende de Maxi. Te mando fuerzas. Obviamente, voy a seguir este caso para que esta persona pague y no atienda nunca más a nadie que esté indefenso. Yo personalmente lo sigo con vos este tema, te paso mi teléfono”, le dijo el conductor.