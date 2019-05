Los increíbles cambios de look de Martita Fort en su lujosa fiesta de 15: glamorosa... ¡y súper pop!

El sábado por la noche, Martita Fort tuvo su gran fiesta de cumpleaños de 15 y, fiel al estilo de su papá Ricardo Fort, la celebración fue a lo grande.

Sus looks, obviamente, estuvieron a la altura de semejante festejo. La revista Gente habló con Claudia Arce, la diseñadora que estuvo a cargo de los dos outfits que Martita eligió para una noche que resultó inolvidable.

La hija del recordado millonario ingresó al salón de Puerto Madero luciendo un vestido muy glamoroso, que llevó tres meses de confección, tenía diez mil brillantes bordados y 110 metros de tul ilusión de seda natural. Los colores, blanco en la parte superior y negro en la inferior, fueron tema de debate entre la cumpleañera y la diseñadora: “ Yo quería blanco, pero ella quería salir de ese lugar y eligió negro”.

Luego, Martita lució un look mucho más canchero y rockero para bailar cómoda junto a sus más de 200 invitados: pollera y top negros, combinados con unas originales botas.

Arce le contó a Gente cómo se ideó el segundo cambio de Martita: “Dos semanas antes de la fiesta me pidieron hacerlo. Marta me dijo que debía esperar unas botas que venían desde los Estados Unidos, y no llegaban. Al final aparecieron otras, onda Lady Gaga, medio raras, con 25 centímetros de plataforma y luces led”.

Claudia reveló cómo, finalmente, la homenajeada tuvo su esperado look rockero ¡a último momento!: “Armé un conjunto el mismo día de la fiesta. Le pedí a Marisa (López, niñera desde que nació de Marta y su hermano Felipe) un corpiñito negro de ella para trabajar sobre ese material. Lo bordamos, se lo trabajamos y se lo armé en el momento. Ella no lo vio, se lo llevé directamente. Por eso cuando llegué y le mostré a Marisa, no lo podía creer. Al final, en la fiesta decidió volver a las botas… Así que quedó algo medio rocker, medio Madonna, y medio Lady Gaga”.

