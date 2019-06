El increíble "test" en vivo a Sol Pérez sobre la muerte de su abuela que la hizo llorar en Pamela a la Tarde

El último martes, Sol Pérez (25) fue invitada a Pamela a la Tarde para participar de Dilema, el gameshow periodístico interactivo en el que los famosos deben responder con opciones cómo afrontaron determinadas encrucijadas en de su vida, mientras que el público -además- juega por dinero, en caso de que sus respuestas coincidan con las del protagonista. En este caso, a la panelista de Involucrados le tocó explayarse sobre la trágica muerte de su abuela a los 82 años, quien el 8 de junio de 2016 fue atropellada frente al hospital Bocalandro.

Entonces, el primer dilema que planteó Pamela David fue: “¿Qué hiciste cuando supiste que quien atropelló a tu abuela no se detuvo?”. Antes de contestar, la conductora le pidió que le diera 15 segundos de tiempo al público para que elijan su propia respuesta entre cuatro opciones, que resultó ser la D: “Conseguí el número del señor y lo llamé a la casa”.

Y agregó: “El señor no me atendió y encima me dijo que me contaron mal la historia. ¡Qué historia! La historia tenía un solo final y era que mi abuela estaba muerta y él estaba almorzando con la familia. Primero me atendió la mujer, después me pasó con la hija, que encima me trataba mal”. Ahí, Facundo Pastor indagó: “¿Te dieron ganas de hacer algo más?”. Sin vueltas, Sol admitió: “Sí, ganas de matarlo”.

En el medio, la conductora le pidió a la exchica del clima que relate cómo fue cuando recibió la llamada del hospital para que le comunicaran el fallecimiento y qué estaba haciendo en ese momento. “Fue tremendo. Yo daba el tiempo (en TyC Sports). Fue a la mañana temprano”. Acto seguido, Pamela comentó: “En esa foto que está con vos se la ve jovial, pese a sus 82 años”.

Luego, Sol se explayó respecto de los detalles del siniestro vial, al tiempo que apareció la foto de su abuela: "El hombre a los 3 meses pidió el auto como si hubiese atropellado una bolsa de basura. Por la velocidad que impacta sobre mi abuela venía muy rápido, por lo que dicen había un camión, el semáforo estaba en rojo, el señor pasó en rojo y no vio a mi abuela que estaba cruzando".

Angustiada, expresó: “Justo tocó un fin de semana. Tenés que tener contactos para que te den el cuerpo y poder enterrar en paz a tu ser querido. Te dicen que la autopsia tarda y uno tiene que pedir por favor que te dejen enterrar a tu ser querido. Pasamos de ser re felices a no tener ganas de vivir. Yo no podía trabajar, no me salía sonreír sin que se me cayeran las lágrimas. (…) La pasé muy mal, no podía dormir y me agarró parálisis en la cara. Nosotros tuvimos un montón de problemas después de que falleció mi abuela. A mi papá lo destruyó… Se quería matar y una se daba cuenta que las cosas que hacía eran para matarse. Hacíamos lo posible para no llorar delante de él”.

Con la cara de Sol colapsada de lágrimas, Pamela David solicitó que le acercaran un pañuelo. El formato fue creado por Marcos Gorbán y Mario Borovich, y en las redes sociales estallaron las críticas por las incisivas preguntas a Sol Pérez sobre la muerte de su abuela.

“Quiero que te recuperes, que te sientas un poco mejor. Vamos a un corte y después seguimos con el juego. Tomate un traguito de agua”, cerró Pamela.