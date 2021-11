El increíble regalo de Leo Messi y Antonela Roccuzzo a un argentino no vidente: "Siento una emoción enorme, voy a conocer otro mundo"

Además de ser uno de los mejores futbolistas del mundo, Lionel Messi tiene un costado solidario que tiene -junto su pareja, Antonela Roccuzzo- muy a flor de piel. Y en esta oportunidad, los papás de Thiago, Mateo y Ciro sorprendieron a Pablo Tiraboschi (un joven argentino no vidente) con un regalo que mejorará su calidad de vida.

La historia de vida de este rafaelino de 36 años captó la atención de Messi y Antonela tras conocer que Pablo perdió la visión cuando era un bebé por problemas relacionados con su nacimiento prematuro, y decidieron regalarle un dispositivo que va adosado a los lentes y que cuenta con inteligencia artificial que le permitirá leer: “Es una emoción enorme, es fabuloso. Leo y Anto son lo más, son buenísimos”, reconoció el joven en diálogo con Néstor Clivati por Radio El Espectador y NeXTV.

“A mí me mandaron un video, yo se lo compartí a una amiga que a la vez se lo compartió a gente allegada a Antonela y bueno, Leo se enteró, me llamaron de OrCam y me dijeron que había donado el aparato y después la empresa me hizo la entrega”, agregó, visiblemente emocionado.

“El dispositivo que se pone en los anteojos es una cámara de inteligencia artificial con 13 megapíxeles donde los anteojos, mediante tu voz, te va leyendo todo, diarios, revistas, remedios". G-plus

En cuanto a las funciones de este obsequio, Pablo detalló: “El dispositivo que se pone en los anteojos es una cámara de inteligencia artificial con 13 megapíxeles donde los anteojos, mediante tu voz, te va leyendo todo, diarios, revistas, remedios, te dice quienes están adelante tuyo o te lee las cartas del menú del restaurante”.

"Mi mensaje para la gente es que luchen por lo que quieren, que todo se puede lograr y mejorar, que no bajen los brazos". G-plus

Y cerró, a flor de piel: “Siento una emoción enorme y voy a conocer otro mundo. Soy violinista hace nueve años, además hice boy-scout, patín artístico, de todo. Mi mensaje para la gente es que luchen por lo que quieren, que todo se puede lograr y mejorar, que no bajen los brazos”.