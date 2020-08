La increíble confesión de José María Listorti a Juana Viale sobre Mirtha Legrand: "He comido del plato de tu abuela"

Este domingo la mesaza de Almorzando con Mirtha Legrand recibió, entre otros invitados, a José María Listorti que rememoró junto a Diego Pérez los tiempos en los que formaron un dupla humorística inolvidable. Pero además, el conductor de Hay que ver también reveló un importante detalle frente a Juana Viale cuando contó que siempre termina comiendo del plato de su abuela en sus visitas al ciclo.

Durante uno de las demostraciones que hace la chef Jimena Monteverde a lo largo de la emisión, Juana se interesó por el gusto con el que se alimentaba Listorti, y no dudó en preguntarle: '¿estás comiendo bien en tu casa?'.

Ante el interés de Viale, José María le contó que en realidad es una persona de buen comer. "Yo siempre que vengo a almorzar o a cenar con tu abuela siempre como mucho. Incluso he comido del plato de tu abuela, cosa que vos no hiciste conmigo", le dijo el humorista. "No, porque yo como (mucho). ¡Yo no regalo nada!", le respondió la conductora con gesto pícaro.