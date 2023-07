El incómodo momento que vivió Coki Ramírez antes de cantar frente al Papa: "Estaba en el Vaticano, con nervios, y se me aflojó el vientre"

En una profunda entrevista que le dio a Fer Dente en Noche al Dente (el ciclo que conduce por América), Coki Ramírez sorprendió al contar el mal momento que vivió el día que debió cantar en el Vaticano ante el Papa Francisco.

“Estaba en el Vaticano, con nervios. No me acuerdo que comí en Roma. Mucha pizza, muzzarella”, comenzó diciendo la cantante –que se prepara para debutar en Bailando 2023- entre risas.

"Estaba en el Vaticano, con nervios. No me acuerdo que comí en Roma. Mucha pizza, muzzarella. Entonces me dicen ‘Ahí viene Su Santidad’. Y yo ‘¿Qué?’. Me hacía caca. ¡Se me aflojó todo!". G-plus

Fue entonces que, al ver las señas que le hizo el conductor, Coki reaccionó: “¡No me digas que te contaron! ¡No puedo creerlo! ¡No seas malo!”, lanzó. Y se sinceró ante las cámaras: “Se me aflojó el vientre”.

“Me decían ‘Te vamos a avisar, te vamos a avisar’. Era un streaming que se trasmitía a todo el mundo y yo tenía que cantar el tema que compuse, que se llamaba Un cielo aquí. Entonces me dicen ‘Ahí viene Su Santidad’. Y yo ‘¿Qué?’. Me hacía caca. ¡Se me aflojó todo!”, añadió, con su característico humor.

"Yo pensé que había inodoros de oro, pero no. Fui a un baño que era lindo, pero nada más. Me tocaban la puerta y yo diciéndole: ‘¡Ahí voy!’". G-plus

Por último, Coki dio detalles de cómo sorteó la situación: “Yo pensé que había inodoros de oro, pero no. Fui a un baño que era lindo, pero nada más. Me tocaban la puerta y yo diciéndole: ‘¡Ahí voy!’”.

¡Qué momento!

Más sobre este tema Coki Ramírez contó cómo imagina su reencuentro con Marcelo Tinelli tras 12 años sin verse: "Se me pone la piel de gallina"

FIRME POSTURA DE COKI RAMÍREZ AL SER INDAGADA POR SUS DESEOS DE TENER HIJOS

Lo que comenzó como una pregunta referida al amor terminó con una contundente declaración de Coki Ramírez, quien se había mostrado muy firme en PH, Podemos Hablar en septiembre de 2021 al hablar de su pensamiento respecto a la maternidad.

Todo comenzó cuando Andy Kusnetzoff indagó a la cantante sobre sus deseos de tener hijos. A lo que la invitada respondió sin dudarlo: “No, no. Ya decidí que no y estoy muy plantada en eso porque es lo que siento. Soy tía y eso me llenó el alma, pero no quiero ser madre”.

“Está bueno eso porque en otro momento era como que te juzgaban”, agregó el conductor. A lo que Coki se sinceró: “Sí me pasó. Me decían ‘estás en edad de casarte y de tener hijos’. Y yo estoy en edad de hacer lo que quiera”.

COKI RAMÍREZ: "YA DECIDÍ QUE NO VOY A SER MADRE Y ESTOY MUY PLANTADA EN ESO PORQUE ES LO QUE SIENTO". G-plus

Tras escucharla atentamente,cerró: “Me encanta que una mujer esté segura de que no quiere ser madre. Y también me encantan las mujeres seguras de querer ser madres.”.