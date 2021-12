Incómodo cara a cara de Cande Ruggeri con Cachete Sierra tras su romance fallido: "No nos amigamos, pero tenemos buena onda"

Cande Ruggeri y Agustín "Cachete" Sierra vivieron un incómodo momento al recordar en LAM su fallido romance, que tuvo lugar en 2015.

Contando con todos los finalistas de La Academia en su programa, Ángel de Brito aprovechó el encuentro televisivo de la expareja y puso en aprietos a la modelo.

"Cande, ¿por qué dijiste que Agustín te rompió el corazón?", le disparó el conductor de LAM a la hija de Oscar Ruggeri.

Sin ganas de mirar hacia atrás, la modelo le contestó: "¡Otra vez lo mismo!". Sin embargo, Cande terminó respondiendo, bajo la atenta mirada de Cachete, a pocos metros de ella.

"Yo me enganché más de lo que me tenía que enganchar. Se ve que él no. Me rompió el corazón en su momento", dijo Cande. G-plus

"Éramos muy chicos, salíamos y yo me enganché más de lo que me tenía que enganchar. Se ve que él no. Me rompió el corazón en su momento. Hoy lo veo y tengo la mejor", dijo Ruggeri, sin vueltas.

A seis años del romance y tras reencontrarse en el programa de Marcelo Tinelli, Ángel de Brito retrucó: "¿Se amigaron este año, en la pista?". Con contundencia, Cande expresó: "No nos amigamos. Tenemos buena onda. Somos compañeros".

EL MEA CULPA DE AGUSTÍN SIERRA SOBRE SU NOVIAZGO TRUNCO CON CANDE RUGGERI

Agustín Sierra aseguró que el haber expuesto el incipiente vínculo sentimental que estaba teniendo con Cande Ruggeri, al participar juntos en un ritmo de Bailando 2015, fue letal para el noviazgo.

"Creo que me presté al show y éramos jóvenes. Quizás no pudimos manejar las dos cosas. Hubo que decidir, tomar decisiones y eso llevó a que lo nuestro no se recupere", dijo el actor, con su ex escuchándolo de cerca.