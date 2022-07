El incómodo comentario de Ariel Rodríguez Palacios a Mica Viciconte: "Vamos a decir las cosas como son"

En Ariel en su salsa le toca a Mica Viciconte hacer desafíos al aire con Ariel Rodríguez Palacios, además de ser protagonista contando cómo es debut como mamá con Luca. Sin embargo, una filosa frase del chef al aire despertó suspicacias sobre la onda que tendría con la ganadora de MasterChef Celebrity e incluso Ángel de Brito lo cuestionó.

“Estamos desde hace un mes acá en Telefe”, comentó Ariel, mientras preparaba un plato y agradecía su debut en el canal. “Se pasó muy rápido un mes. Es señal de que la estamos pasando muy bien. Cuando el tiempo se te pasa rápido es porque lo pasás bien”, comentó Nicolás Peralta, también panelista del programa.

“Parece eterno. No sabía que iba a extrañar la tele. Cuando decidí no hacer más tele, pensé que no iba a hacer más televisión”, se sinceró, haciendo que Mica lance un comentario que derivó en un palito del conductor. “¡Aparte, mirá el equipo que te tocó!”, expresó.

Ariel: "Vamos a decir las cosas… Te dicen que vas a estar con una chica que se llama ‘Mica’…. ¡¿Cuál?! ¡Nooo!". G-plus

EL PALITO DE ARIEL RODRÍGUEZ PALACIOS A MICA VICICONTE

Y a pura honestidad brutal, entre risas, el cocinero contó su reacción al saber quienes lo acompañarían en las mañanas de la emisora. “El equipo fue sorpresivo. Vamos a decir las cosas… Te dicen que vas a estar con una chica que se llama ‘Mica’…. ¡¿Cuál?! ¡Nooo!”, lanzó, súper filoso.

Más sobre este tema Angel de Brito criticó a Ariel Rodríguez Palacios por sus chistes a Mica Viciconte: "Cocinero, no abras puertas que..."

“¡Hola!”, se despachó Mica, riéndose mientras que él seguía con un “y bueno, resultó todo bien”. “Nico, dentro de todo, es amigo de un gran amigo como es Daniel Gómez Rinaldi. Y después, lo que toca, toca”, se despachó con un humor súper ácido.

Más sobre este tema El hijo de Ariel Rodríguez Palacios presentó a su novia Jean, a quien conoció en Francia

“Tenemos amigos en común como el pediatra”, dijo Mica, mientras el chef se diferenciaba. “A mí ya me agarró cansado”, dijo, para despedirse con una llamativa frase. “La verdad es que nos llevamos muy bien”, culminó.

https