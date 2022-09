Incómoda reacción de Eliana Guercio cuando le fueron a hacer una nota: "No me la hagas, me hacen cada pregunta"

Eliana Guercio dejó atónito al notero de Socios del Espectáculo con su incómoda reacción: la exvedette se negó a darle una nota cuando la interceptó por la calle.

Con la ironía que lo caracteriza, antes de mostrar la imprevista situación con la esposa del arquero Sergio Romero, Rodrigo Lussich expresó: "Es una mujer de buen carácter, como pocas. La fuimos a buscar y nos recibió con una alegría. nos dio un íntimo. Es a todo dar. Se ve que nos adora de toda la vida".

Picante, Adrián Pallares agregó: "Yo me acordé desde cuando nos adora, del Mundial 2014, por cosas que se contaron". Y su compañero apuntó: "Corría el rumor de enfrentamiento con Roccuzzo, con la mujer de Messi". Y Pallares deslizó: "No, vos no te acordás. Vemos la nota y te cuento".

LA INCÓMODA REACCIÓN DE ELIANA GUERCIO CON EL NOTERO DE SOCIOS

"No, no me hagas nota. Ya di el otro día y me hacen cada pregunta que me quiero matar", le dijo Eliana al cronista de Socios del Espectáculo, sin detener el paso y mientras hablaba por teléfono.

Al ver la negativa de Guercio, Pallares señaló: "Fue breve, Eliana. Fue raro. La próxima, seguro, nos habla".

Sobre el supuesto enojo de la exvedette con Lussich y con él, Adrián recordó: "A mí me había llegado que (se había enojado) por una cuestión de las entradas del Mundial, que llevaba para su familia y para la no familia. Contamos eso y molestó".