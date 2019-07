¡Impensado! Nicole Neumann defendió a Pampita y Flor Peña, tras la fuerte respuesta de Florencia de la Ve

La escandalosa pelea entre Pampita y Florencia Peña y Florencia de la Ve en el Súper Bailando 2019 tuvo varias esquirlas mediáticas. En medio de la polémica, que comenzó en televisión y se trasladó a las redes sociales, el ciclo Nosotros a la Mañana le consultó a la conductora de Ciudad Magazine por lo ocurrido.

“Le preguntamos a Flor de la Ve qué reflexión hacía de la discusión de anoche y nos respondió con un video en el que se ven todos los asesinatos por odio hacia las personas LGBTIQ y ella cree que fue un temperatura”, relató el panelista Ariel Wolman, antes de pasar al aire el clip.

Al volver al estudio, Nicole Neumann sorprendió a todos al tomar partido y salir en defensa de su archienemiga. “No, perdón, pero me parece un montón. ¿O no? Me parece un montón la respuesta. No me pareció algo homofóbico ni mucho menos lo que le dijo el jurado”, terció la modelo en favor de Pampita y Flor Peña.

