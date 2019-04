El anonimato hace que en las redes sociales abunden las palabras hirientes y son muchos los famosos que se han enfrentado a sus propios seguidores por comentarios desafortunados, hirientes o directamente, criminales. Y los hijos de las figuras del espectáculo no son la excepción: Sol Cwirkaluk, la hija de 11 años de Karina La Princesita y El Polaco, se cansó de esa masa tóxica de comentarios y realizó un fuerte video donde se expone para contestarles.

“No soy perfecta y si no te gusta pues BYE BYE”, escribió la preadolescente en Instagram junto a un video en el que exhibe su nariz, su estómago y sus piernas mientras suena Superficial Love de Ruth B. “Porque no soy perfecta, tengo fallas, y si no te gusta eso, perdete”, remarca la nena en la fonomímica que hace en su casa de la canción.

Karina: "¡Me hiciste llorar! Sos tan especial mi reina hermosa. Hermoso mensaje de amor propio y aceptación". G-plus

¿La reacción de sus padres? Emoción y orgullo. “¡Me hiciste llorar! Sos tan especial mi reina hermosa. Hermoso mensaje de amor propio y aceptación”, le dejó Karina en los comentarios, sensibilizada. “Te amo con toda mi alma”, escribió El Polaco, también movilizado por el posteo.

El fuerte video de Sol, la hija de Karina y El Polaco, a los comentarios ofensivos que recibe en las redes.

Foto: Instagram

