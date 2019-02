¡Impactados! Los tweets de los famosos ante la trágica noticia de la muerte de Natacha Jaitt

La trágica muerte de Natacha Jaitt (41) conmocionó a las figuras del espectáculo. La mediática fue encontrada sin vida en la madrugada del sábado 23, en un complejo para eventos de La Ñata, Benavídez.

El médico policial que acudió al lugar del hecho informó que Natacha "no presenta signos de violencia externos, habiendo sido su muerte un posible accidente cerebro vascular producido por la ingesta de alcohol y cocaína". Sin embargo, los datos detallados del deceso los arrojará la autopsia.

Más sobre este tema Hallan muerta a Natacha Jaitt en un salón de eventos de Benavídez

Afectados por lo ocurrido, muchos famosos expresaron su pena y movilización en las redes sociales, como Jimena Barón, Luciana Salazar, Luis Ventura, Marcela Feudale, Nati Jota, Rocío Marengo, Nicolás Magaldi y Daniel Gómez Rinaldi, entre otros.

Uno de los mensajes más emotivos fue el de Ángel de Brito, amigo de Jaitt: "20 años de amistad, no se borran ni con tu muerte. Que encuentres la paz querida @NatachaJaitt".

Natacha querida! No tengo capacidad de reacción! No puede estar pasando...Sencillamente espantoso momento. Te queria mucho amiga. No te olvido. Ahora descansa en paz. Fue demasiado ❤️