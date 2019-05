Iliana Calabró desmintió los rumores de crisis de pareja: "No me puedo hacer cargo de lo que quieren que pase"

Lejos de los rumores de crisis con Antonello Grandolfo (51) que la acecharon, Iliana Calabró (52) se retiró el miércoles de eltrece con la buena onda que la caracteriza. La panelista de Los Ángeles de la Mañana había sido foco de una información que lanzó Sebastián "Pampito" Perello Aciar (30) en Flor de Tarde: “Lo que me cuentan, y está súper confirmado, es que Antonello se va los primeros días de junio a Londres a probar suerte y que la relación con Iliana quedaría en stand by”.

Además, Pampito precisó que el italiano había vendido su fábrica de quesos en la Argentina, y afirmó que ante esta decisión de regresar a Europa, “Iliana no lo va a esperar” para retomar la relación de pareja. En este contexto, un notero de Intrusos abordó a la actriz y la consultó por su situación sentimental.

Así es que Iliana comentó de entrada: “Yo estoy muy bien, pasando un re lindo momento”. Más en detalle, salió al cruce de los rumores de separación: “Estamos re bien. Se habla tanto… Yo no me puedo hacer cargo de las fantasías de los periodistas, de lo que quieren que pase”. Luego, recordó el viaje de fin de año de Antonello a Italia: “¿Qué pasó a fin de año? Se va de viaje de vuelta. Él es italiano”.

Respecto a las vacaciones de su pareja para pasar las Fiestas junto a su familia en Bari, Calabró reflexionó: “En el verano estoy acá con mi gente, con mi mamá, mis amigos, con todos. Acá me siento en casa. Es distinto del verano por la distancia, por la falta de los amigos, la familia que hace que uno se sienta como más sola”. Ante la insistencia sobre la versión de crisis, la artista fue tajante: “También se habló de crisis en el verano y no la hubo. Fue nada más que se fue e hubiese preferido que se quedara, pero eso no es una crisis de pareja. Eso no hace temblar un amor”.

Sobre el final, Iliana Calabró parafraseó un sabio refrán: “Uno tiene que hacer lo que tiene ganas. Si amas algo, déjalo libre. Si es tuyo volverá a tí, y sino es que nunca te ha pertenecido". Y cuando Gonzalo Vázquez indagó si continuaría en pareja con Antonello Grandolfo a pesar del viaje, sentenció: "¡Obvio!”.

