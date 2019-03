El lunes 18, Carlos Monti sacó la luz en Pamela a la Tarde a una escandalosa versión sobre el vínculo amoroso que habrían tenido Emilio Disi e Iliana Calabró. La fuente de su información fue Elvira Ferrer, la viuda del actor cómico, quien a 24 horas de lanzado al aire el rumor, fue por más: "Para mí fue un error de los dos, no es un error solo del hombre. Ella también era grande, sabía que era un tipo casado. Ella lo buscaba, yo doy fe, lo volvía loco, y él también aceptaba".

"Que digan que era una provocadora, una buscona, ¡no! ¿De qué me están tomando? Yo soy una mujer y soy una señora". G-plus

A 11 días del escándalo, Iliana visitó a Intrusos para negar en primera persona haber tenido una historia amorosa con Disi y se manifestó furiosa por cómo la trataron en el ciclo de Pamela David.

"Que digan que era una provocadora, una buscona, ¡no! Soy una mujer que usó la provocación en una etapa y después la archivé... Pero en ese mismo programa, un productor puso un tweet y ¿díganme si no es de machista, cosificador, poner 'se le juntó el ganado', con la foto de marquesina de una obra? ¡Es de mal gusto! ¿De qué me están tomando? Yo soy una mujer y soy una señora. ¡¿Se le juntó el ganado?! ¡Qué falta de respeto! Yo no permito esto. No lo podemos permitir más. Son actitudes que no van. Y estamos hablado de una persona que no está para dar su versión", expresó Calabró, entre gritos y gestos de bronca.

Siguiendo con el relato, Jorge Rial indagó un poco más: "Se habló de otras desprolijidades de Emilio Disi, ¿vos sentías una mirada especial de él?". Ante ese interrogante, la actriz dejó asomar la sospecha: "No... Él para trabajar tenía buena onda y era muy cordial. Pero no voy a contar otras cosas. Y sí, son cosas que tienen que ver con él y no las voy a contar".