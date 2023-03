Hugo Lescano analizó en exclusiva los gestos de Jey Mammón en su descargo: "Hay algo que no nos está diciendo"

Hugo Lescano, especialista en comunicación no verbal, analizó en una entrevista exclusiva con Ciudad el lenguaje corporal de Jey Mammón en su descargo por la denuncia de abuso sexual con acceso carnal que enfrenta por parte de Lucas Benvenuto.

El profesional explicó cuáles son los gestos y tonalidades que complican al conductor luego de hacer público un video en el que reconoció haber tenido un vínculo con la víctima.

“Hay cosas que él dice con sus palabras pero con su cuerpo dice otras, por ejemplo, cómo conoció a Lucas, él dice tal fecha, tal día y coloca la boca hacia adentro, es un código de contradicción y ocultamiento de la información”, explicó Lescano.

Además, advierte acerca del tono de la voz de Jey Mammón en la grabación: “Si ustedes ponen la mano sobre la pantalla y solo escuchan lo que dice, no van a escuchar a una persona angustiada”.

De esta manera, Hugo Lescano dejó en claro la importancia del lenguaje corporal y cómo el mismo cuerpo puede llegar a desmentir las palabras. “Creámosle siempre al cuerpo porque nuestro cuerpo no sabe mentir”, aseguró.

- ¿Creés que Jey Mammón miente o dice la verdad?

- Creo que está pasando por una situación crítica en la que tiene que defender su propia reputación y hay algunas cosas que él no nos está contando. Hay cosas que él dice con sus palabras pero con su cuerpo dice otras, por ejemplo, cómo conoció a Lucas, él dice tal fecha, tal día y coloca la boca hacia adentro, es un código de contradicción y ocultamiento de la información. Hay algo que Jey Mammón no nos está diciendo y deberíamos saber cuál es la parte de la historia que nos está faltando.

- ¿Cuáles son para vos los momentos más fuertes o destacables del video?

- El primer momento es cuando empieza, él saca la lengua y dice la frase ‘quizás este sea el momento de mayor angustia que me ha tocado vivir’, palabras más palabras menos, termina la frase y saca la lengua hacia adelante. Cuando vean este código, preocúpense porque no se trata de mojar los labios de izquizar a derecha, que eso sería algo natural que solemos hacer cuando estamos nerviosos, sino que ese es un código de contradicción y se llama Unidad de Acción número 19. Lo hizo Juan Darthés en referencia a la denuncia de Thelma Fardín, lo hizo Julio Terán, el administrador del country donde mataron a María Marta García Belsunce… cuando dijo ‘A María Marta la mataron pero yo no sé quién es’ y saca la lengua. Cada vez que vean que alguien saca la lengua hacia adelante, al menos que sea un tic nervioso, cuidado con eso.

- ¿Hay algún momento en el que el tono de voz te haya llamado demasiado la atención? Más allá de los gestos que recién nombraste

- Sobre el tono de voz les digo, si ustedes ponen la mano sobre la pantalla y solo escuchan lo que dice, no van a escuchar a una persona angustiada. No existe la respiración rítmica de una persona agitada o angustiada a punto de llorar, no existe lo que se llama el paralenguaje, que le da el ritmo, velocidad, volumen, timbre, tono, no existe la alteración. Es una persona que te habla como si te estuviera dando el pronóstico del tiempo, él dice que está angustiado pero su paralenguaje no lo dice.

- ¿Se puede ser transparente o sincero después de ensayar un discurso?

- Cuando ensayamos podemos ser sinceros porque también se ensaya en la televisión, los políticos o los empresarios cuando van a dar un discurso, los docentes. Prepararnos antes para comunicar no nos quita ni nos agrega veracidad. Pero, lo que sí va a pasar es que no importa lo que vayas a decir, tu cerebro siempre va a decir la verdad a través de tu cuerpo. Ya sea a través de algún movimiento o de alguna expresión en el rostro. Por eso, cada vez que con las palabras decimos una cosa y con el cuerpo otra, creámosle siempre al cuerpo porque como siempre decimos, nuestro cuerpo no sabe mentir.