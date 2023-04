“Hoy a papá le toca pagar la cuota”: Tamara Báez expuso a L-Gante, que está de gira en Nueva Zelanda

Tamara Báez volvió a mostrarse buena onda con su ex, L-Gante, tras haberle pedido que se "rescate". Los reproches por estar más ocupado por salir de fiesta más que por su familia, parecen haber quedado en el pasado.

Luego de haber compartido un video de su hija , Jamaica, bailando como le enseñó su papá, Tamara celebró el día que al cantante de cumbia 420 le toca pagar la cuota alimentaria.

"Hoy a papá le toca pagar la cuota". G-plus

La joven fotografió a "Jami" riendo a carcajadas, súper feliz, y utilizó esta foto para crear un meme relacionado con la manutención por alimentos. "Hoy a papá le toca pagar la cuota", escribió junto a la foto de su hija, sumando emojis de risas y de fiesta.

TAMARA BÁEZ AFIRMA QUE "LA GIRA" LE ESTÁ HACIENDO MAL A L-GANTE

La mamá de Jamaica acusó a Elían de estar más enfocado en salir que en la crianza de su nena.

"Los turros cuidan a la familia, los turros no publican el número de la ex... Un turro no presume que anda con minas, si todos sabemos que hace tres años atrás las mismas pibas con las que estás ahora si te veían se cruzaban de vereda...".

"No me hagas enojar, Elián, las cosas como son, mucha gira te está haciendo mal papá. ¿Le dicen que se rescate? Ahora yo no puedo usar mi celular tranquila mientras vos te estás enfiestando, tomatelá", sentenció Tamara, re enojada.