El Hotel de los Famosos: Chanchi Estévez recibió una dura sanción por su "huevazo" al gerente

La semana pasada, Chanchi Estévez cometió una grave falta en El hotel de los famosos cuando le jugó una broma de mal gusto al gerente Gabriel Oliveri mediante un “huevazo” que hizo estallar en su frente, seguido de una ola de harina.

El hecho enfureció a Oliveri, que en una entrevista con Intrusos aseguró estar tan “caliente” que pensó en echarlo de inmediato en reprimenda. “Dije ‘ya hay que rajarlo’. Es una vergüenza y nunca me pasó en mi vida laboral”, recordó el gerente del Four Seasons.

“Fue una situación que en la vida, a una persona que hace eso, directamente está echada”, explicó Oliveri, que calificó la broma como “un hecho de violencia” debido a que utiliza lentes en su vida cotidiana.

GABRIEL OLIVERI ANUNCIÓ UNA DURA SANCIÓN PARA CHANCHI ESTÉVEZ

“En esta semana hubo un hecho de indisciplina que fue bastante especial, entonces vamos a utilizar este espacio para poder conocer cuál fue la sanción que va a tener Maximiliano Estévez, el Chanchi”, anunció el Chino Leunis a la hora de elegir al “peor staff”.

“Quiero tomar esta medida de manera ejemplificadora en el ámbito que sucedió. No me interesa que la sanción sea a nivel juego o cosas que están más allá de mi alcance. Me parece que la medida, en mi caso, tiene que ser específicamente en el ámbito del hotel, del servicio y del trabajo”, dijo Gabriel Oliveri.

“Mi decisión es que la semana que viene, toda la semana, siga siendo staff, para seguir trabajando juntos, aprendiendo de respeto, de confianza y seguir creciendo de los dos lados”, agregó el gerente.

“Dos semanas anteriores, saben que elegimos al mejor staff, y hoy estábamos listos para hacer lo mismo, porque seguimos viendo progreso. Lamentablemente, esta situación ha generado que se transforme en esta sanción y que Chanchi Estévez sea toda la semana que viene staff nuevamente”, cerró Gabriel Oliveri.