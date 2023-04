El hotel de los famosos 2: Fernando Carrillo y Sebastián Cobelli eliminaron a Enzo Aguilar y Emiliano Rella

Se acercan las instancias finales de El hotel de los famosos, el reality de Eltrece que se emite de lunes a viernes a las 18.30, y que acaba de despedir a dos de los favoritos para quedarse con el premio de 15 millones de pesos.

Este lunes, de manera insólita, Fernando Carrillo y Sebastián Cobelli se vieron obligados por las reglas a competir en equipo contra Enzo Aguilar y Emiliano Rella en el Desafío de la H, en el que estos dos últimos resultaron eliminados.

Durante la competencia, Cobelli y Carrillo dejaron de lado sus profundas diferencias para formar un equipo imbatible, que rápidamente dejó atrás al de Rella y Aguilar, que poco y nada pudieron hacer para conseguir la tarjeta, aunque nunca se rindieron.

Durante toda la competencia, Cobelli se mostró cocentrado, aunque dolido de competir contra dos participantes de “El eje del mal”, tal como fue bautizado por Carrillo, líder de “El Reino. Por eso, al ganar la prueba aseguró que: “Estoy contento, aunque no me crean; pero no tengo nada para festejar. Si miro para el costado, mi felicidad termina”.

ENZO AGUILAR Y EMILIANO RELLA QUEDARON ELIMINADOS DE EL HOTEL DE LOS FAMOSOS 2

“Estoy feliz, y bien jugado, chico”, dijo Fernando que celebró sus “cinco haches”, convertido en un “imbatible”, aunque perdió la competencia contra Rocío Marengo, que le cedió su lugar, cansada del juego.

“Me siento bien, estoy contento y me gusta jugar con Sebas. La verdad que si tuviera un equipo de fútbol, lo elegiría a él. Es un jugador súper concentrado, dirige bien. Me estuvo dirigiendo muy bien toda la competencia”, dijo insólitamente Carrillo.

“Jugamos muy bien. ¿Nos ganaron? Sí, pero jugamos muy bien. Lo dimos todo. No me hubiese pesado irme solo, atrás mío está el mejor jugador del Hotel”, dijo por su parte Enzo Aguilar en un corte de edición, con lágrimas en los ojos, y resaltó el don de “persona de bien” de su compañero.

Rella, con lágrimas en los ojos, se lamentó de haber perdido contra “el mejor director técnico del hotel.