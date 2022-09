Horacio Pagani fue suspendido por su violenta pelea en vivo con Nicolás Distasio

La tremenda discusión de Horacio Pagani y Nicolás Distasio del domingo en Pasión por el Fútbol tuvo graves consecuencias concretas, ya que los periodistas fueron suspendidos por la producción del programa de eltrece.

"Me faltaron el respeto y no soy de los que ponen la otra mejilla. Si me faltan el respeto responden el doble. Y me dio la sensación de que se me fue la mano… Pero bueno… Ya pasó", admitió Pagani en una nota con Socios del Espectáculo.

"Estoy arrepentido porque dije unas barbaridades muy fuertes en televisión. Y dije insultos y esto merece que me sancionen. Espero que tengan ley pareja, no fui el que comenzó la agresión. Esto está a la vista", continuó.

Más sobre este tema Tití Fernández se cruzó a los gritos con Horacio Pagani en Bendita y luego reveló: "Yo nací hincha de Boca"

Además, el polémico panelista admitió la sanción que le aplicaron desde el programa que conduce el Pollo Vignolo: "Me dijeron que no vaya el domingo, es una especie de suspensión. Y está bien, uno se tiene que hacer cargo de las cuestiones que pasan".

Por otra parte, Pagani se mantuvo imperturbable contra Distasio tras la pelea: "Yo no hablo con él. Hace mucho que no hablamos. Lo que me molesta es que se hicieron pactos que él no los cumple".

Más sobre este tema El mensaje de Horacio Pagani tras ser operado del corazón: "¡Acá estoy para seguir dando pelea!"

"Yo no soy de Boca, y si no digo que soy de un cuadro, no soy de ninguno. Que él me quiera enrostrar algo me parece que es una falta de códigos", concluyó Horacio Pagani.

ADRIÁN PALLARES Y RODRIGO LUSSICH DETALLARON LA SANCIÓN A HORACIO PAGANI

Al analizar el caso en Socios del Espectáculo, Adrián Pallares comentó que Horacio Pagani estaba preocupado de que "no le vayan a pagar el día" por la suspensión, algo que sucederá.

"La gente que produce el programa está muy enojada con la situación, no le pareció nada divertido ni gracioso las puteadas que se dijeron al aire", aseguró Pallares.

Luego, Rodrigo Lussich cerró: "La decisión es que este (próximo) domingo no formen parte del envío ni Pagani ni Distasio. Prefieren que no vengan ninguno de los dos para aquietar las aguas. Y veremos si a futuro ambos siguen siendo parte del programa".