Horacio Cabak disparó furioso contra Jorge Rial: "Él disfrutó cuando yo estuve en terapia intensiva"

La escandalosa separación de Verónica Soldato de Horacio Cabak escribió un nuevo capítulo en el que se sumaron personas del medio. Primero, Jorge Rial lanzó un enigmático tweet, sin nombrar a su colega ni a Rocío Oliva, que llenó de cólera a Cabak.

"¿Me jodés que la tercera en discordia? Si el 10 se levanta, lo mata", publicó el conductor de TV Nostra, sin destinatario directo, pero sugerente. Pocos minutos después, Denise Dumas expresó, sin vueltas, en Hay que ver: "La supuesta tercera en discordia de Horacio Cabak sería Rocío Oliva".

Molesto por la situación, Horació lanzó un irónico y picante tweet: "Levante la mano quien supuestamente no se acostó conmigo". Luego, miró a cámara en Polémica en el bar y le respondió durísimo a Jorge Rial. Vale aclarar que Cabak se reincorporó al trabajo tras varios días de internación producto del covid.

"Él disfrutó el momento que yo estaba en terapia intensiva. Bueno, esa es la persona que está diciendo esto de Oliva. Yo no tengo nada que ver con Rocío Oliva". G-plus

Con el filoso tweet de Jorge en el monitor de fondo, Horacio hizo su tremendo descargo: "De eso voy a decir dos cosas. Porque están diciendo cualquiera. No tengo absolutamente nada que ver con Rocío Oliva, más allá de haber trabajado juntos. El único contacto físico que tuve con Rocío Oliva fue este. Me saludaba chocando puños (por el covid). Ese es el único vínculo afectivo que tengo con Rocío Oliva. Ahora, ¿Jorge acaba de publicar eso? Jorge es la persona que cuando yo estaba internado en terapia intensiva decía que había personas que decían que hay que pedir permiso para cagar y ahora les están limpiando el culo en terapia intensiva. Sí, yo hice un comentario, en septiembre, diciendo 'no podemos tener tantas restricciones, no nos podemos acostumbrar a todo esto, tenemos que pedir permiso para cagar'. Él disfrutó el momento que yo estaba en terapia intensiva. Bueno, esa es la persona que está diciendo eso (de Oliva). Yo no tengo nada que ver con Rocío Oliva".

"Estar en terapia intensiva y enterarte que un colega está disfrutando ese momento es cualquiera… Llega un momento en el que es tan imbécil lo que están diciendo". G-plus

Visiblemente enojado, Horacio Cabak agregó: "Estar en terapia intensiva y enterarte que un colega está disfrutando ese momento es cualquiera… Llega un momento en el que es tan imbécil lo que están diciendo, que, qué voy a decir, qué voy a hacer, mañana qué van a decir".