La honestidad brutal de Flor Peña sobre su casamiento con Mariano Otero: "Me casé el Día de la Virgen y me fue como el c…"

Una promesa en MasterChef Celebrity consiguió que Paulo Kablan le pida casamiento a su mujer, con quien está en pareja desde hace casi 30 años y con quien tiene tres hijos. Mientras barajaban fechas para la boda en Flor de equipo, Florencia Peña lanzó una desopilante frase sobre su matrimonio con Mariano Otero.

“Si estamos hablando del aniversario número treinta, que sería un aniversario redondo, podría ser el 8 de diciembre que además es feriado”, propuso la conductora, con la esposa del periodista en un móvil, pero rápidamente lo puso en dudas.

“Yo me casé el Día de la Virgen y me fue como el cu… No se los aconsejo, no sería el ejemplo porque la Virgen conmigo no empata mucho, pero ustedes sí”, lanzó divertida, sobre su boda con el músico en 2005, quien hoy está en pareja con Rosario Ortega, de quien se divorció en 2012.

Florencia Peña se quebró por el final de su programa

El sorpresivo anuncio de Florencia Peña del final de Flor de equipo, su ciclo en Telefe, un día antes obligó a que la conductora comience la emisión del miércoles hablando de la decisión personal que tomó para priorizar su trabajo en teatro, cine y su familia.

“Hemos hecho un éxito”, aseguró. “Para mí es importante que sepan que me voy muy feliz. Uno no se va de los lugares mal cuando las cosas se hicieron bien”, señaló la actriz, pero fue Marcelo Polino quien logró sensibilizarla hasta las lágrimas.

“Sos una gran amiga y una gran compañera. Todos los que estamos acá detrás y delante de cámara te amamos porque sos una gran compañera. Atenta dentro y fuera de cámara. Has hecho un éxito divino”, empezó diciéndole el periodista, que está desde el comienzo en el programa que se despedirá a fin de mes.