La honestidad brutal de Diego Ramos tras su destape en Sex: "En la intimidad no hay nadie más aburrido que yo"

Muchas fueron las figuras que pasaron por Sex, viví tu experiencia, un espectáculo que llegó a todo el país, con elencos diferentes y llevando un mensaje de trasgresión sobre el erotismo y la sexualidad. Diego Ramos es una de las figuras que continúan desde el debut del espectáculo en 2019, pero reconoció un mito.

“Al contrario de lo que pueden pensar, Sex vino a ratificar lo que no me gustaba. Yo nunca tuve mucho prurito con el sexo, ni lo que no me gusta. Todo lo que suponía que me podía llegar a gusta o me daba curiosidad, lo hice. Después me siguió gustando o no”, aseguró en MShow (Ciudad Magazine, lunes a viernes 12:30 hs).

“A diferencia del elenco, esto me agarra grande. Me agarra con cosas probadas, ponele. Yo sé perfecto lo que me gusta y lo que no. No hay hoy nada que diga ‘me da ganas’”, se sinceró, sobre el show creado por José María Muscari que tuvo una versión virtual en pandemia, tipo “autocine” y en diferentes plazas teatrales.

DIEGO RAMOS SE SINCERÓ SOBRE SU PERFIL SÚPER HOT EN SEX

Divertido, en el ciclo de Gabriela Sobrado, contó que el personaje que interpreta en escena está lejos de quién es en su vida diaria.

“Me da gracia que en el espectáculo me digan que soy el Dios del sexo porque no hay nadie más aburrido, más clásico y más tranquilo que yo”, afirmó.

“Mucha gente dice ‘¿no probaste tal cosa? ¡Ay, qué cerrado’. No, es que no me gusta. Cada uno sabe lo que le gusta y si quiere probar o no”, concluyó.