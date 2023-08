La honestidad brutal del Conejo sobre los jugadores que le escribían a Coti Romero: "Yo pensaba en por qué me eligió a mí"

Tras vivir un apasionado romance que surgió en Gran Hermano 2022, Coti Romero y el Conejo se separaron. El cordobés fue entrevistado por Carmen Barbieri y allí contó sobre cómo influyeron los mensajes que la modelo recibía de reconocidos futbolistas.

“¿Vos cómo tomaste que le escriban tantos jugadores? No debe ser fácil”, indagó Cristian U que también estaba invitado en Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs).

“En lo personal me causa de que está al alcance de cualquier persona y te empezás a preguntar por qué me tiene que elegir a mí y por qué no ahí”, aseveró, sobre sus propias inseguridades.

Foto: Captura de TV

EL CONEJO DE GRAN HERMANO 2022 HABLÓ DE LOS MENSAJES DE FUTBOLISTAS QUE RECIBÍA COTI

“Eso empezó a generar un poco de inseguridad, pero nunca nos llevó a una pelea”, se sinceró, mientras contaba en qué situación se enteraba de los mensajes a su Instagram que le enviaban a la correntina.

"Me causa de que esté al alcance de cualquier persona y te empezás a preguntar por qué me tiene que elegir a mí y por qué no ahí". G-plus

“Estábamos comiendo, mirando la tele y por ahí era ‘esa persona me escribió una vez’. Soy sincero, también estaba la pregunta estaba de si ella le había respondido”, contó.

Más sobre este tema Coti reveló que un famoso jugador de River le escribió por Instagram tras salir de Gran Hermano 2022

Más sobre este tema El Conejo reveló su tremendo cambio físico desde que entró a Gran Hermano hasta ahora

Por su parte, el cordobés reconoció que él también recibía propuestas en las redes. “A mí me escriben, pero menos”, intentó diferenciarse.

Más sobre este tema Fuerte confesión de Coti Romero sobre cuánto le afectó la fama: "Llegué a pensar en matarme"