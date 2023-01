La honestidad brutal de Camila Homs sobre su video viral contra Tini Stoessel: "No estaba 100% sobria"

En una charla donde se refirió a la denuncia que le inició Rodrigo de Paul y la defensa férrea a sus hijos que la llevó a hacer los mensajes de la polémica, Camila Homs habló con Socios del espectáculo de otra gran polémica: el video de Año Nuevo donde alienta a un grupo de gente en una playa que canta contra Tini Stoessel.

“No puedo creer las cosas que salieron a decir. Medio que me mataron. Las imágenes fueron raras pero yo cuando vi los videos que mandaban y escuché los audios, me sentí mal”, aseguró, sobre las filmaciones donde celebra que varias personas cantan “Tini se la come y Cami se la da”.

“En el momento tenía un parlante al lado mío y juro que no escuchaba lo que decía la gente. Por eso en un momento me agarro la oreja porque no escuchaba lo que decían y después cuando escuché los audios me quería morir. Pero bueno, ya pasó”, se lamentó al notero del ciclo de eltrece en una playa de Punta del Este.

"Me arrepentí. Tal vez si estaba 100% sobria no lo decía. Pero real, no escuchaba lo que decía la gente, tenía un parlante al lado y no estaba al tanto". G-plus

CAMILA HOMS HABLÓ DE SU VIDEO BURLÁNDOSE DE TINI STOESSEL

“Me arrepentí. Tal vez si estaba 100% sobria no lo decía. Pero real, no escuchaba lo que decía la gente, tenía un parlante al lado y no estaba al tanto. La gente levantaba las manos y yo también”, se sinceró, sobre las copas de más que tomó en la bienvenida de 2023.

Más sobre este tema Camila Homs explicó el motivo de su enojo con Rodrigo de Paul

En ese momento la modelo agradeció las demostraciones de cariño que recibe. “La gente me quiere y se nota un montón el cariño de la gente. Es relindo”, afirmó.

Más sobre este tema Camila Homs rompió el silencio sobre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel: "Los chats eran míos"

“Después está la gente que te quiere y la gente que te mata, pero por suerte yo me quedo con los comentarios positivos. Los malos, los absorbo y chau”, cerró.