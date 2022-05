Homero Pettinato habló del incendio en la casa de Felipe y apuntó contra los medios.

Homero Pettinato habló a fondo del incendio en la casa de Felipe, que está siendo investigado por la muerte de uno de sus amigos, Melchor Rodrigo.

En el programa que conduce en Vorterix, contó que tanto él como su familia están acompañando de cerca a su hermano, quien está internado en una clínica psiquiátrica.

"El lunes pasado se vivió una tragedia, un incendio, un accidente, donde perdió la vida una persona muy cercana a mi hermano. Un gran amigo al cual él quiere mucho", así comenzó su descargo.

HOMERO PETTINATO HABLÓ DE MELCHOR RODRIGO, QUE MURIÓ EN EL INCENDIO

“Estamos pasando un momento muy doloroso, muy fuerte. Incomparable con el momento que está pasando la familia del médico que perdió la vida", expresó el conductor sobre el incendio en el que murió Melchor y que provocó la internación de otros dos amigos de Felipe.

HOMERO PETTINATO APUNTÓ CONTRA LA PRENSA

"Por respeto, nosotros no hablamos de esto en los medios. No hablamos con los noteros, no hablamos con los programas de espectáculos ni con los programas de noticias que también tienen su sección policial, en donde escuchamos muchas especulaciones y mentiras”, sentenció Homero, contundente.

Y añadió: “Me parece de un nivel humano muy bajo ponerse a especular sobre un caso donde una persona pierde una vida, sin información, sin fuente, tirar y tirar y tirar, porque hay una familia detrás que está sufriendo una pérdida. Eso me parece de un nivel humano muy bajo", sumó, indignado.

"Se va a hacer de esto una carnicería como se hace con cualquier caso policial mediático y yo tendré que convivir con eso el tiempo que dure". G-plus

Antes de cerrar, remarcó que tendrá que convivir con todo tipo de comentarios y versiones tras el incendio.

"Se va a hacer de esto una carnicería como se hace con cualquier caso policial mediático y yo tendré que convivir con eso el tiempo que dure", cerró.