Homero Pettinato, furioso por un falso video de Felipe que circula en las redes

Mientras se siguen avanzando en la investigación por la muerte del médico Melchor Rodrigo en el departamento de Felipe Pettinato, el hijo de Roberto Pettinato permanece internado en una clínica especializada en salud mental de Castelar. La viralización de unas imágenes del imitador de Michael Jackson hicieron que su hermano Homero Pettinato saliera a desmentirlas.

Se trata de un video del también hermano de Tamara Pettinato en Intrusos de agosto de 2021, pero que es se viralizó como si fuera actual. “El video de mi hermano diciendo que está bárbaro y gritando 'shamouna' es del año pasado”, twitteó, muy enojado Homero.

“Hay que ser muy hijo de put... para hacerlo circular ahora”, se despachó, furioso sobre las imágenes en donde Felipe aseguraba “no tomo una gota de alcohol, ni una pastilla para dormir” y se refería a cómo llevaba los problemas de adicciones que había tenido en el pasado. “Bien, lo que yo tengo es una personalidad adictiva”.

"Hay que ser muy hijo de put... para hacerlo circular ahora". G-plus

Nazarena Vélez habló sobre el incendio en la casa de Felipe Pettinato

Mientras se investiga qué ocurrió en el departamento de Felipe Pettinato, donde tuvo lugar un incendio y murió el neurólogo Melchor Rodrigo, Nazarena Vélez habló a fondo de la tragedia.

“Me duele mucho lo que pasó con Felipe Pettinato, me duele mucho y yo lo conozco bastante porque yo he laburado con su papá, él trabajaba también en el mismo programa", contó la panelista de LAM en diálogo con Juan Etchegoyen.

"Me genera mucho dolor y mucha angustia, por supuesto, es imposible no pensar ´y si fuera mi hijo´ porque Felipe tenía una relación de muy buena onda con Barbarita, son más o menos contemporáneos", sumó Nazarena en Mitre Live.

"Ha fallecido una persona, hablar de adicciones y de problemas psiquiátricos, le tengo mucho respeto a su papá, a su mamá, a su hermana, a toda su familia, siento mucha empatía con ellos y con la familia del señor que falleció”, cerró.