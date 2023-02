"Lo que hizo conmigo fue terrible": otra influencer fulminó a Mauro Icardi tras un supuesto coqueteo virtual

Otra vez Mauro Icardi (29) quedó envuelto en un escándalo con una influencer, quien lo destrozó en una entrevista luego sentirse dolida por cómo habría terminado la relación virtual, que llegó a "una llamada de WhatsApp" de 34 minutos.

"Lo que hizo conmigo fue terrible. (...) Hay mucho más que los mensajes que yo decidí no mostrar. Pero sí mostré que había un interés…", aclaró Candela Lecce (23) de entrada en su diálogo con Mitre Live con Juan Etchegoyen.

En referencia al ataque de Icardi a Rocío Galera, que le "causó un rechazo increíble", la morocha explicó: "Él me está likeando desde octubre del año pasado, que me mandaba mensajes y los borraba".

"Y no iba a decir nada, pero me causó mucha indignación cómo salió a hablar de esta chica (N del R: Rocío Galera) esta semana. Dije 'pará, mientras le estaba hablando a ella me hablaba a mí'. ¿Por qué habla así de una mujer? Si él está escribiendo", continuó hundiendo al padre de las hijas menores de Wanda Nara.

"Entonces, ¿qué? ¿Somos todas minitas? No", cerró Candela Lecce picante contra Mauro Icardi.

LA REACCIÓN DE MAURO ICARDI TRAS LA FILTRACIÓN DEL SUPUESTO CHAT CON CANDELA LECCE

Por otra parte, Candela Lecce admitió que "debe ser difícil creer que es cierto", pero insistió en la veracidad de su affaire virtual con Mauro Icardi.

Luego, la morocha contó cómo reaccionó el todavía marido de Wanda Nara tras explotar el escándalo: "Me mandó un mensaje preguntándome por qué había decidido hacerl público. Yo no le respondí y a la media hora me bloqueó. Ahí sacó su famoso comunicado".