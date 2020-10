Histórica reconciliación de Mica Viciconte y Flor Vigna, tras su mítica rivalidad en Combate: "Nos odiábamos"

Durante muchos años Mica Viciconte y Flor Vignia fueron acérrimas rivales en Combate, donde en muchas ocasiones llegaban a confrontar fuerte con sus cuerpos dadas las fricciones que se producían en el fragor del reality. Líderes de equipos antagónicos, las chicas trascendieron al programa que se emitía por el nueve y lograron afianzarse en el medio.

Al recordar esos tiempos en PH, Viciconte explicó: “Nos odiábamos. Éramos dos pibas que laburábamos. Piensen que ahí si quedabas eliminada no cobrabas más. Después empezamos a ser las líderes de nuestros equipos y era una responsabilidad, porque si se iba un compañero se quedaba sin trabajo. Yo tenía dos laburos para mantenerme en donde estaba viviendo, y no me alcanzaba. Era complicado. Las dos nos matábamos con tal de tener nuestro equipo a salvo y con laburo”.

“Mica fue una persona importante en mi vida. Es medio loco lo que nos pasa con Mica. Nos da vergüenza porque nos hacen decir mucho públicamente y nosotras lo blaqueamos por privado". G-plus

Tras esa reflexión, Andy Kusnetzoff anunció el primer encuentro de Mica con Flor en televisión, luego de esa mítica pica. “Mica fue una persona importante en mi vida. Es medio loco lo que nos pasa con Mica. Nos da vergüenza porque nos hacen decir mucho públicamente y nosotras lo blaqueamos por privado. Creo que Mica fue la mejor rival de mi vida. Me sentía como una boxeadora con ella. Siento que la vida nos puso juntas para aprender la una de la otra. Somos opuestos complementarios”, comentó la host digital de MasterChef Celebrity.

Y continuó: “La vida nos hizo encontrar en otras formas y supimos hacer las paces. Pudimos ver que nuestra competencia era re sana a comparación de otras. Éramos un amor”. A su turno, Mica completó: “Yo destaco que si no la hubiera tenido de rival hoy tampoco estaría acá”.

Más allá de que Mica Viciconte admitió ponerse nerviosa cuando Andy le pidió que le hablara directamente a Flor Vigna, la tensión por la incomodidad no impidió que el sellara la reconciliación en público con Flor Vigna.