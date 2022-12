La historia de amor de Nazarena Vélez y Santiago Caamaño: fue un romance de verano y hoy Thiago le dice papá

Nazarena Vélez y Santiago Caamaño se cruzaron por primera vez en el verano marplatense en 2019. Desde el primer momento hubo onda entre ellos y esa química que había arriba del escenario, se transformó en amor.

Foto: Twitter

QUIÉN ES SANTIAGO CAAMAÑO, EL NOVIO GALÁN DE NAZARENA VÉLEZ

Santiago Caamaño tiene 40 años, se formó con grandes maestros de la actuación tales como Julio Chávez, Agustín Alezzo, Lilí Popovich, Claudio Tolcachir y Ricardo Bartís. Actuó en varios films como El niño pez, Solos en la Ciudad y Amapola.

Además, Caamaño actuó en varias novelas televisivas ya sea en Por amor a vos, Condicionados, Sos mi hombre, Farsantes, Solamente vos, Guapas, Mis amigos de siempre, Las Estrellas, Los exitosos Pells, Viudas e hijos del Rock & Roll, Botineras, Un año para recordar, Loco x vos, La dueña, Graduados, Mi amor, mi amor y Vecinos en Guerra.

En teatro, formó parte del elenco, también, de numerosas puestas, y fue merecedor del premio ACE a la revelación masculina por su trabajo en El Cuidador, de Harold Pinter, que dirigió Alezzo en 2013.

Caamaño aseguró que “estudié periodismo deportivo y después actuación en la escuela de Julio Chávez. Y empecé a coparme porque Julio me trasmitió su amor por el teatro. Me cambio la vida, y tanto llorar al cielo y pedirle a Dios una pasión que me dio el teatro”.

COMO SE CONOCIERON NAZARENA VÉLEZ Y SANTIAGO CAAMAÑO

Nazarena Vélez y Santiago Caamaño protagonizaron Verdades Mentirosas, una obra teatral en el verano marplatense en 2019 junto a Beto César y Adriana Salgueiro. La buena onda que había sobre el escenario se transformó en amor y allí comenzaron su relación.

En una entrevista, Caamaño confesó que “todos los días empecé en el camarín a dejarle algo. Cositas, guiños, giladas. Un chocolate, cosas con las que ella se podía dar cuenta que era yo. Mientras que le vea una sonrisa en el rostro, ya está”.

Además, Nazarena contaba que “esto empezó hace un mes más o menos. Es la primera vez que estoy tan contenta. En los ensayos habíamos empezamos a pegar buena onda y hablamos un poco más. Ya en Mar del Plata me apuró y dijo '¿cuándo vamos a tomar unas cervezas?'. 'El lunes', le contesté. Fue súper relajado. Somos compañeros de laburo”.

En 2020, el actor además reveló que “cuando nos conocimos nos pusimos de novios enseguida en Mar del Plata, y cuando volvimos a Buenos Aires empezamos a convivir y no nos separamos nunca más. Hace un año y medio que convivimos. Una locura hermosa”.

"Cuando nos conocimos nos pusimos de novios enseguida en Mar del Plata, y cuando volvimos a Buenos Aires empezamos a convivir y no nos separamos nunca más. Hace un año y medio que convivimos. Una locura hermosa" G-plus

Y agregó que “siempre fui muy solitario pero me llegó el amor cuando menos imaginé, con quién menos imaginé y donde menos imaginé. Es la primera vez que convivo y me cambió la vida de un día para el otro”.

EL TREMENDO TATUAJE DE NAZARENA VÉLEZ DEDICADO A SANTIAGO CAAMAÑO

En enero de 2020, cuando cumplieron un año de relación, Naza se tatuó Bocha, en el hombro, apodo que le dice ella en la intimidad. En sus redes, la productora teatral escribió que “cuando ya no buscaba nada, encontré todo. Te amo bocha. Feliz primer año bombón”.

Por su parte, el Bocha también le dedicó un sentido mensaje a su pareja. "1 Año de mucho AMORRRRRR, de muchas sonrisas y compartiendo este #ViajeALaVida con este ser maravilloso que agradezco a DIOS todos los días de mi vida que la puso en mi camino! TE AMO con todo mi corazón y del día 1 me haces vivir un AMoR de Película!!! Sos lo massss de lo masssss!!! SOS Dulce, simple, divertida, compañera y tenés un Corazón Gigante!!! Te AMO Noche y Día y sos todo lo que está bien!!! Gracias Siempreeeee y Te AMOOOOOO con todo mi Corazón”.

LA TIERNA RELACIÓN DE SANTIAGO CAAMAÑO CON EL HIJO DE NAZARENA VÉLEZ

Nazarena Vélez expresó lo que la terminó de enamorar del actor fue la buena relación que mantiene con sus tres hijos, en especial con el más chico, Thiago Rodríguez.

En ese sentido, Caamaño reconoció que “tengo un vínculo distinto con los tres. Es un aprendizaje lindo. Fue todo brusco pero muy lindo. La amo con todo mi corazón. Es una gran persona y una gran madre. Estamos muy felices”.

Más sobre este tema El novio de Nazarena Vélez habló del vínculo especial que tiene con Thiago Rodríguez: "Lo amo como si fuese mi hijo"

Sobre Thiago, el actor afirmó que “con Tití creé un vínculo espectacular, único. Es hermoso él, conmigo es un bombonazo. Intento cuidarlo y protegerlo. Al principio no me quería mucho, me costó. Había celos. Se entiende, yo estuve del lado de él y pasé algo similar”.

Y añadió que “yo creo que no había que forzar nada y que cuando quiera él, se acerque. Hoy somos inseparables, lo quiero como si fuese mi hijo. Lo amo con todo mi corazón, es un niño divino”.