La historia de amor de Máxima Zorreguieta y Guillermo de Orange

La historia de amor entre Máxima Zorreguieta y Guillermo de Orange nació espontáneamente, sin nada protocolar. La argentina y el holandés se conocieron en Sevilla en una fiesta en 1999, en donde una amiga de ella hizo de celestina.

CÓMO SE CONOCIERON MÁXIMA ZORREGUIETA Y EL PRÍNCIPE GUILLERMO

En junio de 1999, Máxima Zorreguieta se fue a probar suerte a Nueva York donde llevaba su título de licenciada en Economía de la UCA y algunos años de experiencia en finanzas. Además, por ese entonces, tenía varios contactos de la alta sociedad neoyorkina.

En una de esas salidas por la Gran Manzana, Máxima se reencontró con Cynthia Kaufmann, una vieja amiga de su colegio. Para el año 1999, su amistad con su ex compañera de escuela seguía de forma fluida.

En marzo de ese año, Zorreguieta aceptó una invitación para asistir a la Feria de Sevilla y fue allí donde conoció al príncipe Guillermo de Holanda. La sacó a bailar y ella aceptó. Su primer encuentro no fue grato ya que la argentina recuerda que le dijo “you are made of Wood”, en inglés “sos de madera”.

Guillermo quedó flechado por Máxima pero ella se marchó a Nueva York. Pero a los tres meses del encuentro, la argentina, quien trabajaba en Deutsche Bank, conoció a la Reina Beatriz en la residencia de Tavernelle.

Beatriz dio el visto bueno a la relación y los medios ya hablaban de romance entre Máxima y Guillermo.

EL GRAN CASAMIENTO ENTRE MÁXIMA Y EL PRÍNCIPE GUILLERMO

En marzo de 2001, el príncipe Guillermo le pidió casamiento a Máxima en el lago congelado de Huis Ten Bosch, en donde le dio un anillo de diamantes. En ese momento, el pueblo holandés se enteró de la noticia a través de una cadena nacional.

El gran casamiento se produjo el 2 de febrero de 2002 en donde Máxima se vistió con un vestido de seda blanco de la marca Valentino y asistieron 80 mil personas. Los recién casados eligieron pasar la luna de miel en Suiza.

MÁXIMA Y GUILLERMO

Su primera hija llamada Catalina Amalia Beatriz Carmen Victoria de Orange nació el 7 de diciembre de 2003 en La Haya. La joven, actualmente, tiene tratamiento de Alteza Real y los títulos de princesa de los Países Bajos y princesa de Orange-Nassau.

Alexia de los Países Bajos, princesa de Orange-Nassau nació el 26 de junio 2005 en La Haya. La joven tiene el título de princesa de los Países Bajos y princesa de Orange-Nassau, además de tener el tratamiento de alteza real.

Su tercera hija llamada Ariane de los Países Bajos, Princesa de Orange-Nassau nació el 10 de abril de 2007. Además, se convirtió en la octava nieta de la princesa Beatriz de los Países Bajos.

El 30 de abril de 2013 fue un día histórico en el pueblo holandés ya que Máxima obtuvo el título de reina de Holanda. La argentina eligió una tiara de diamantes y zafiros compuestos por 31 diamantes de Cachemira y siendo el central más grande, de unos 44 quilates.