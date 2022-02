La historia de amor de Gustavo Martínez y Ricardo Fort: bajo perfil, confianza ciega y el cuidado de sus hijos.

En medio de la conmoción por la muerte de Gustavo Martínez tras haber caído de un piso 21, muchos se preguntan quién fue ese hombre de bajísimo perfil que estuvo en pareja con Ricardo Fort durante casi cuatro años.

Gustavo fue una de las personas que estuvo firme junto al empresario antes de su muerte, el 25 de noviembre del 2013. Y tras su fallecimiento, se hizo cargo legalmente de sus hijos.

El hombre, que siempre tuvo un estrecho vínculo con Martita y Felipe, se había convertido en su tutor legal, su más grande confidente y fiel compañero de vida.

Aunque la relación de Gustavo y Ricardo no siempre fue fácil, ya que según el hombre el entorno del empresario ponía palos en la rueda para que vivieran plenamente su amor, siempre recordaba con alegría los momentos que habían vivido en pareja.

PROFUNDA REFLEXIÓN DE GUSTAVO MARTÍNEZ SOBRE FORT

"No sé si fui la persona que más amo, no me pongo puntos. Muchas veces, me enojaba por la gente que se aprovechaba de él. Y él se enojaba conmigo", dijo Gustavo en una oportunidad, remarcando que siempre hizo todo lo que pudo para cuidarlo.

"Me decía que era su plata. Yo le decía 'vos tenes hijos, bolud...", agregó.

Tan estrecho era el vínculo entre Gustavo y los hijos de Ricardo, que en una entrevista con Verónica Lozano los chicos habían dicho que lo consideraban la "mamá" que nunca tuvieron.

Si estás atravesando una crisis emocional o estás preocupado por un familiar o amigo en esta situación podés encontrar ayuda. Centro de Asistencia al suicida: 135 desde Capital y Gran Buenos Aires. (011) 5275-1135 desde todo el territorio nacional.