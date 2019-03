La hipótesis de Ulises Jaitt sobre por qué Raúl Velaztiqui Duarte no consumió cocaína la noche de la muerte de Natacha

Las especulaciones respecto a las causas de la muerte de Natacha Jaitt, quien falleció a raíz de una falla multiorgánica durante una presunta reunión de trabajo en la madrugada del sábado 23 de febrero, están a la orden del día. Así es que Ulises Jaitt acusó sin medias tintas a Raúl Velaztiqui Duarte de participar en un supuesto complot para cometer el homicidio de su hermana.

En una nota con Nosotros a la mañana, el conductor radial manifestó: “Mi teoría sería que él sería el entregador para acabar con la vida de mi hermana. Los argumentos sólidos me avalan. Me llama la atención que se detuvo cinco minutos en un punto ciego con el celular de mi hermana. ¿Cómo sabía que justo ahí la cámara no lo filmaba? Por lo que leí había mínimo 16 cámaras. ¿Qué hizo en esos cinco minutos con el celular de mi hermana?”. Ahí, Fabián Doman acotó: “De las cuales solo funcionaban 11 cámaras”.

"Mi teoría es que ese día no consumió, como quien tendría que asegurarse que el 'trabajo' salga bien", aseguró Ulises Jaitt. G-plus

Instantes más tarde, Ulises concluyó su hipótesis respecto del supuesto asesinato por encargo de su hermana, Natacha Jaitt: “Otro dato que me llama la atención de Velaztiqui es que si él no consumió cocaína, como le dio en el estudio toxicológico, era la única persona lúcida para salvar a mi hermana”. Una vez más, el conductor matizó: “Bueno, tenía 1.5 grados de alcohol en sangre. Estaba borracho”.

Implacable, Ulises Jaitt completó su denuncia contra Raúl Velaztiqui Duarte: “Bueno, pero estaba en mejor estado que los demás. Mi teoría es que ese día no consumió, como quien tendría que asegurarse que el 'trabajo' salga bien”.