El hijo de Piñón Fijo habló por primera vez en TV tras la polémica con su padre: "No me esperaba tanto cariño"

A dos semanas de hacerse público el escándalo familiar con su padre, Fabián "Piñón Fijo" Gómez, Jeremías Gómez se presentó en un festival infantil y, con nerviosismo, habló con la prensa cordobesa que lo aguardó tras el show.

En Socios del Espectáculo pusieron al aire el testimonio del hijo de Piñón Fijo, en su mano a mano con el notero de Canal 2 de Córdoba.

"Hermosa la gente de Deán Funes. Estoy súper contento", dijo el animador infantil, al bajar del escenario y con visibles ganas de concluir rápido la nota.

"Es muy fuerte estar acá. Mi papá es de acá, mi abuelo es de acá. Toda mi familia es de acá. Me sentí en casa. Me llevo el cariño de la gente, de los chicos. Honestamente, no me esperaba tanto cariño. Estoy con la adrenalina a full", agregó Jeremías, feliz de la recepción que le dio la gente tras el enfrentamiento con su padre.

EL DETRÁS DE ESCENA DE LA NOTA DE JEREMÍAS GÓMEZ

Luego de ver la nota de Jeremías Gómez, y poner el acento que la prensa evitó preguntarle por las internas con su padre, Adrián Pallares dio detalles del detrás de escena de la nota del hijo de Piñón Fijo.

"Nos contaban los colegas de Deán Funes, que es de donde es Piñón Fijo, que Jeremías estaba muy nervioso. Muy preocupado por la reacción del público, y se llevó una sorpresa. Estaba muy contento con lo que pasó", apuntó el conductor de Socios del Espectáculo.

SOL Y JEREMÍAS GÓMEZ, ENFRENTADOS CON SU PADRE PIÑÓN FIJO

La mediatización del reclamo de Piñón Fijo a su hija Sol Gómez, de no poder ver a su nieta, llevó a que las internas familiares exploten en los medios. Al igual que las delicadas acusaciones de Sol y Jeremías, de ser blanco de "maltrato y humillaciones" por parte de su padre.

"Debo reconocer que yo soy enfático a la hora de defender mis posturas. Cuando estoy convencido de algo no ahorro energía en pelear por lo que creo justo y, objetivamente, quizás no siempre lo sea", asumió Piñón, luego de que sus hijos adujeran malos tratos de su parte.

"Hace unos días, antes de dormir, mi teléfono me recordó una foto y me tomó con las defensas bajas. El cerebro ordenó, mi dedo obedeció y mi corazón hizo también lo suyo", continuó el popular payaso.

"Si pudiera rebobinar la escena y no hacerla, lo haría. Nunca esperé que este posteo tomara tanta dimensión y que generara tanto dolor en mis hijos, particularmente. Me arrepiento y pido disculpas por eso", sostuvo Fabián Gómez, tratando de bajarle el tono a la polémica.