El hijo de Ailén Bechara no quiso una foto con Messi: la reacción del capitán de la Selección Argentina

Agustín Jiménez, la pareja de Ailén Bechara, llevó al hijo que tienen juntos, Francisco, a un evento en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza, que tuvo como objetivo renombrar el lugar en honor a Lionel Messi.

En este contexto, Ailén publicó en colaboración con la cuenta de Instagram de su hijo una foto que no pasó desapercibida. En la postal, se puede ver a Messi junto a Agustín, que sostiene "a upa" a Fran, mientras le da la espalda al astro futbolístico.

El nene se dio vuelta, avergonzado, dejando en evidencia que no quería fotografiarse con Lionel. Sin embargo, Messi, siempre simpático, salió sonriendo a más no poder mientras intentaba abrazarlo con ternura.

También, quiso charlar con él, dándole una palmadita en la espalda, pero el nene no le dio ni bola y se quedó prendido a los brazos de su padre.

LA REACCIÓN DE LIONEL MESSI ANTE LA NEGATIVA DE FRANCISCO SE VOLVIÓ VIRAL

Antes de que Ailén contara que su hijo tenía vergüenza, pero que igualmente tiene muchas fotos con Lionel, los usuarios de Instagram reaccionaron ante la insólita situación.

"Que Messi te pida una foto. El verdadero: ¿podrán?", escribió la modelo Eva Bargiela, uno de los comentarios con más likes.

QUÉ DIJO AILÉN BECHARA SOBRE LA REACCIÓN DE SU HIJO

"Muy fuerte, no sé qué decirles. No tengo una explicación. No hay remate. Justo le agarró la timidez", cerró, desdramatizando la situación.