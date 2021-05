La hija de Mauro Viale lo reemplazó emocionada en la radio y lanzó durísimas frases contra América: “Por un mísero punto de rating reventaron a una persona”

A un mes de la muerte de Mauro Viale, su hija Ivana Viale estuvo conduciendo el ciclo radial que hacía su padre en radio Rivadavia. Allí, con afectuosas palabras, recordó al periodista a pura emoción y terminó lanzando fuertes frases contra América.

“Este programa es para vos, papá. Es tuyo, siempre va a ser para vos. Yo sé que vos quisiste siempre que yo esté acá y lo conseguiste. Quiero defenderte y quiero cuidarte”, empezó diciendo Ivana, que se desempeña como productora en El Gíglico, el programa que Mauro hacía los domingos en la emisora radial.

“Lo extraño mucho y creo que lo saben. Todos lo extrañamos muchísimo. Se fue así de repente, no nos dio tiempo. Los que lo tenemos en el alma es un dolor que no lo vamos a poder superar”, se lamentó, con la voz quebrada. “Voy a seguir por vos, papi”, dijo.

"Por un mísero punto de rating reventaron a una persona con tanta trayectoria, tanto honor y tantas ganas de laburar como tenía mi viejo". G-plus

Después, sin dar nombres realizó fuertes acusaciones que parecían ir dirigidas contra el canal en el que trabajaba su padre, América. “No se juega con la gente. No se juega con el abuso de autoridad. Jugaron con él hasta último momento. Que sí, que no, que esto, que lo otro. Te cambio, te saco, te pongo. Eso no se hace. Él no me enseñó eso a mí, me enseñó códigos”, aseveró, picante en las declaraciones que mostraron en Los Ángeles de la Mañana.

“Si eso terminó de debilitarlo aún más, solamente les digo, a los que por ahí tienen ganas de hacerse cargo de lo que estoy diciendo, que eso no es ser buena gente. No tengo palabras, pero los que me escuchan saben bien a quién me estoy refiriendo. Por un mísero punto de rating reventaron a una persona con tanta trayectoria, tanto honor y tantas ganas de laburar como tenía mi viejo”, concluyó Ivana, la hija de Mauro Viale.