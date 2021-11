Hernán Piquín explotó contra los rumores de que Agustín Barajas lo plagió en La Academia: "Son todos amigos hasta que les conviene"

En La Previa de La Academia (de lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine), Hernán Piquín se despachó contra el panel del ciclo que conducen Lizardo Ponce y Lourdes Sánchez, después de que digan que Agustín Barajas le plagió una coreografía.

“Estoy muy cansado porque tuve gira en Uruguay y no paré”, señaló Piquín ante el notero de La Previa, que le consultó acerca de un pícaro tweet de Ángel de Brito que resaltaba el “No fue Wow, te pongo un 9” que le dijo el bailarín a su novio en la devolución. “Él estuvo bien, la coreografía estuvo bien, no se equivocaron, los trucos salieron perfectos. Igual, me la recontra soban todos”, explotó Piquín.

A continuación, el jurado disparó contra el locutor Martín Salwe, que pasaba frente a él durante la entrevista. “Ése es un pelo…., se hace el amigo y después te bardea. Son todos amigos hasta que les conviene”, señaló Piquín, y agregó: “no estoy enojado, yo no me enojo con nadie, no pierdo tiempo en eso”.

Pero el enojo de Piquín llegó cuando el cronista le consultó si consideraba que la coreografía de rock and roll que hizo Agustín Barajas era un calco de la que había hecho él con Macarena Rinaldi en 2017. “No tengo idea, yo no me meto, yo no voy a los ensayos. Eso pregúntenselo a la coreógrafa, no a mí”, dijo, y se negó decirles algo más, antes de reconocer que en ese momento lo ganaba el sueño.

“Estoy cansado, la verdad que las cosas que dicen y los comentarios que hacen sí, a veces te hinchan un poco las pelotas, pero estoy de que me resbale y que todos hablen y hablen pelotudeces”, agregó Hernán Piquín. “La verdad que eso sí me parece una falta de respeto, yo no le falto el respeto a ellos. Estuve jueves, viernes, sábado, domingo, de gira, estuve arriba de un micro, me fui a Uruguay, volví, llegué recién y estoy cansado. Venís con esta historia y obviamente que me va a molestar”, concluyó el jurado.