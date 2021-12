Hernán Piquín cruzó duramente a Ángel de Brito por el puntaje de Agustín Barajas en La Academia: "No te rías de mí"

Este lunes culminó la ronda de música de películas en La Academia de ShowMatch con la presentación de Mario Guerci y Soledad Bayona, y de Agustín Barajas y Loli Ruíz cuya devolución fue motivo de discusión para Hernán Piquín y Ángel de Brito.

Agustín eligió interpretar a Fred Astaire en Cantando bajo la lluvia, pero al conductor de Los Ángeles de la Mañana no le gustó para nada, le aplicó un tremendo “2”, aduciendo que era “muy antiguo”, y dejó a la pareja en zona de riesgo de eliminación.

Con 23 puntos, y en lo más bajo de la tabla de posiciones de los finalistas, recibieron la devolución de Hernán Piquín que tiene el voto secreto en esta etapa. "A mí me gustó, esto es un clásico del cine, yo tengo 48 años y cuando entré al Teatro Colón lo vi", dijo el jurado.

HERNÁN PIQUÍN CRUZÓ A ÁNGEL DE BRITO DURANTE SU DEVOLUCIÓN A AGUSTÍN BARAJAS

"¿De qué se ríe Ángel?", preguntó Marcelo Tinelli al notar la jocosa actitud del conductor de LAM. "Le causa gracia", se quejó Piquín, a sabiendas de que su colega nunca le ha otorgado a su pareja puntajes altos.

“No, nada, me gusta la devolución de Hernán", fue la escueta respuesta de De Brito. "A mí no me gustó la tuya. Un ‘2’ me pareció una falta de respeto ", le retrucó Piquín.

"Claro, pero a mí no me importa, ése es el problema", le señaló Ángel de Brito a Hernán Piquín. "No, bueno, perfecto, entonces no te rías de mí, de lo que estoy diciendo", dijo el bailarín, y dio por cerrado el cruce.