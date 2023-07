Hernán Drago rompió en llanto en el último programa de Bienvenidos a Bordo: "Estoy orgulloso"

Hernán Drago rompió en llanto en el último programa de Bienvenidos a Bordo y se mostró agradecido con la conductora, sus compañeros y con el público.

“Me gustaría que digas algo, porque la verdad que todos te amamos, te queremos en casa y en toda esta productora”, le dijo Laurita Fernández.

Entonces, el modelo expresó emocionado: “Primero, gracias a vos y a todo el equipazo que vos nombraste. Yo no voy a evitar llorar, estoy orgulloso”.

Más sobre este tema El llanto de Laurita Fernández en el último programa de Bienvenidos a bordo: "Gracias a ustedes que bancaron el programa y se divirtieron con nosotros"

“Todos veníamos a trabajar acá con una sonrisa y deseándonos lo mejor. Quiero agradecerle a la gente que estuvo del otro lado”, agregó conmovido.

Así, Drago remarcó: “En mi caso son muchos recuerdos, muchas noches, junto a Guido, muchas tardes también, junto a vos, Laura y a todo este equipo”.

"Me han permitido jugar, no perder ese niño que gracias a Dios nunca he perdido". G-plus

“Me han permitido entrar en la casa de cada uno y, sobre todo, me han permitido jugar, no perder ese niño que gracias a Dios nunca he perdido, y nos hemos divertido”, sumó.

Más sobre este tema Hernán Drago se fue a acampar a la Patagonia con su hijo: las mejores fotos de sus vacaciones en la naturaleza

HERNÁN DRAGO CONTÓ QUÉ LE DICE LA GENTE EN LA CALLE

Hernán Drago contó en la última emisión del programa de eltrece qué le dice la gente cuando se lo cruza en la calle: “Me dan mucho amor”.

Más sobre este tema Hernán Drago saludó a su hijo por sus 20 años y sorprendió por lo mucho que se parecen

“En la calle me lo hacen saber la diversión que damos en televisión, quiero agradecerles ese amor que realmente lo siento de corazón. Gracias de corazón a todos”, cerró.